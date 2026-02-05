[헤럴드경제=박연수 기자] 오리온의 지난해 연결기준 영업이익이 전년 대비 2.7% 증가한 5582억원으로 잠정 집계됐다.

5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 오리온의 지난해 매출은 전년 대비 7.3% 성장한 3조3324억원이었다.

해외 실적의 영향이 컸다. 특히 러시아, 인도 등에서 높은 성장세를 보였다. 유럽, 아프리카 등으로 시장을 확대하며 수출도 늘렸다.

한국 법인 매출은 1조1458억원으로 4.4% 늘었다. 영업이익도 4.6% 증가한 1868억원을 기록했다.

중국 법인 매출은 1조3207억원으로 4% 성장했지만, 영업이익은 2417억원으로 0.9% 감소했다. 올해는 항저우, 광저우 등 성장성이 높은 중·남부 시장에서 성장을 이어갈 계획이다.

베트남 법인은 스낵, 파이 등 주력 카테고리 판매 호조에 힘입어 매출액이 4.6% 증가한 5381억원을 기록했다. 다만 경쟁 심화로 영업이익은 3.6% 감소한 965억원이었다.

러시아 법인은 전년 대비 47.2% 성장한 매출액 3394억원으로, 사상 첫 연매출 3000억원 고지를 넘어섰다. 영업이익도 465억원으로 전년 대비 26% 증가했다.

오리온 관계자는 “국내외 제품 공급량을 확대 중”이라며 “올해 생산라인 증설 효과가 본격화되는 만큼 성장세가 가파를 것”이라고 말했다.