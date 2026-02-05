조기 상환 실패해도 ‘케어쿠폰’ 조건 충족시 연 6.5% 수익구조

메리츠증권은 조기상환에 실패하더라도 순연 시점마다 ‘케어쿠폰’을 제공하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 출시한다고 5일 밝혔다.

이번에 공모하는 ‘슈퍼(Super)케어 하이파이브 ELB’는 삼성전자와 현대차 보통주를 기초자산으로 하는 온라인 전용 3년 만기 원금지급형 상품이다. 최초 청약 이후 6개월마다 조기상환 여부를 평가한다. 각 조기상환일 또는 만기평가일에 기초자산의 평가 가격이 모두 최초기준가의 97% 이상이면 원금과 연 6.5%의 수익을 함께 제공한다.

일반적인 하이파이브 원금지급형 ELB가 평가 시점마다 사전에 정해진 조건을 충족해야만 수익을 제공하는 것과 달리, 해당 상품은 조기상환에 실패해도 투자원금의 0.5% 수익을 ‘케어쿠폰’으로 순연 시점마다 지급한다.

조기상환이 발생하지 않고 만기 시점에 기초자산이 상환조건을 충족하지 않더라도, 투자기간 3년 동안 투자원금의 3.0% 케어쿠폰과 원금을 돌려받는 구조다. ELB는 발행사의 신용으로 발행되는 무보증 사채이므로 발행회사의 파산 시 원금손실이 발생할 수 있다.

메리츠증권은 이번 ELB 출시와 함께 온라인 전용 주가연계증권(ELS) 14종도 함께 선보였다.

코스피200, 니케이225, 유로스톡스50, 삼성전자, SK하이닉스 등 글로벌 주요 지수와 국내 우량 종목을 기초자산으로 스텝다운, 리자드, 월지급 등 다양한 형태의 상품 라인업을 구성했다. ELS는 만기평가일에 기초자산의 종가가 만기상환 배리어 미만이며, 투자기간 중 어느 한 기초자산이라도 낙인 베리어 미만으로 하락한 적이 있다면 원금손실이 발생할 수 있다.

이번에 출시하는 ELB 1종과 ELS 14종 모두 최초 청약 금액 10만원 이상으로 1만원 단위로 가입 가능하며 청약 마감일은 오는 13일 정오까지다. 정윤희 기자