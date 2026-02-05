우리금융그룹 우리금융미래재단은 3일 서울 종로구 동양생명 본사에서 설날맞이 생계물품인 ‘우리금융 복 꾸러미’ 포장 봉사활동을 진행했다고 4일 밝혔다.

우리금융 복 꾸러미는 노인 빈곤 문제와 사회적 고립 해소를 위해 마련된 취약계층 어르신 맞춤형 지원 물품으로 저소득·고령·질병 등으로 복합적인 어려움을 겪는 전국 7000세대 노인 가정에 전달된다.

꾸러미는 떡국·약과 등 식료품, 기력 회복을 위한 삼계탕·영양죽, 겨울철 건강 관리를 돕는 휴대용 온열방석·멀티비타민 등으로 구성됐다. 임종룡(왼쪽 세 번째) 우리금융 회장의 안부 카드도 동봉했다.

특히 이번 활동에는 임 회장과 성대규 동양생명 대표이사를 비롯해 양사 임직원 50여명이 참여해 그룹 차원의 나눔에 의미를 더했다. 완성된 꾸러미는 지역 복지기관과 협력해 각 가정에 차례로 배달된다.

임 회장은 “우리의 작은 정성이 담긴 꾸러미가 어르신에게 따뜻한 위로와 든든한 응원이 되길 바란다”며 “앞으로도 도움의 손길이 필요한 곳을 세심하게 살피며 상생의 가치를 앞장서 실천하겠다”고 말했다. 김은희 기자