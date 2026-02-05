[헤럴드경제=민성기 기자] 강추위를 피해 쓰레기통에서 잠을 자던 미국 앨라배마주의 한 노숙자가 쓰레기 수거 차량 압축기에 깔리고도 기적적으로 생존했다.

2일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 사고는 앨라배마주 잭슨에서 새벽 시간대에 벌어졌다.

노숙자인 A씨는 기온이 영하권으로 떨어진 날씨 속에서 추위를 피하기 위해 쓰레기통 안에 들어가 잠을 자고 있었다. 당시 잭슨 지역의 기온은 영하 6도 안팎까지 내려간 상태였다.

A씨의 존재를 알지 못한 쓰레기 수거 차량 운전자는 평소와 다름없이 쓰레기통을 들어 올렸고, A씨는 그대로 차량 내부로 떨어졌다. 이후 쓰레기차 안에서 압축 작업이 두 차례 진행된 뒤에야 A씨는 정신을 차린 것으로 전해졌다.

차량 운전자는 수거 작업을 마친 뒤 아침 식사를 하기 위해 한 패스트푸드점에 들렀다가 차량 뒤편에서 들려오는 비명을 듣고 이상함을 감지했다. 상황을 확인한 그는 즉시 장비 작동을 멈추고 구조 요청을 했다.

현장에 출동한 구조대는 압축기를 조심스럽게 열고 남성을 구조했다.

소방관 멘디 볼딘은 “심각한 외상이 있을 것으로 예상했지만, 남성은 놀랍게도 큰 부상이 없었다”고 전했다.

소방 당국은 압축기가 두 차례나 작동했는데도 무사했던 건 기적에 가깝다고 평가했다.

잭슨 소방서의 존 브라운 서장은 “40년 가까운 소방 경력 동안 처음 겪는 사례였다”며 “신의 가호가 아니면 설명하기 어렵다”고 말했다.

구조된 남성은 추가 검사를 위해 병원으로 이송됐습니다.

한편, 최근 겨울 폭풍이 잇따라 미국 전역을 강타하면서 혹한 피해도 이어지고 있다. 지난 1월 중순 이후 뉴욕시에서만 한파로 인해 최소 16명이 숨진 것으로 집계됐다.