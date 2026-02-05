인천연구원, 수퍼 간선급행버스체계 기반 ‘Y자형’ 대중교통 중심축 제안

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천연구원이 ‘30분 교통도시’ 구현을 위해 인천 교통정책안을 제시했다.

수퍼 간선급행버스체계를 기반으로 한 ‘Y자형’ 대중교통 중심축 제안이다.

5일 인천연구원이 발표한 ‘스마트 광역교통의 시작점, 효율성을 높이는 교통축 정비와 신규축 발굴’ 결과보고서에 따르면 현재 인천의 승용차 수단분담률은 64.4%로 서울(37.1%) 대비 약 1.7배나 높고 대중교통(버스+철도) 분담률은 약 32.1% 수준이다.

승용차 중심 구조가 혼잡·환경부담을 확대하고 도로 확장 중심 정책은 유발수요로 악순환을 초래할 수 있다.

또한 철도 중심 체계 역시 비용･유지부담과 수요 대응 한계를 고려할 때 도로 기반 고속 대중교통축의 체계적 정비가 현실적 대안이다.

이에 인천연구원은 ‘30분 교통도시’ 구현을 위해 교통정책의 최우선 지표를 대중교통 수단분담률 제고로 설정하고 시내·광역을 포괄하는 고속 대중교통망 구축을 핵심 방향으로 제시했다.

광역통행은 GTX 등 환승거점까지 접근·환승 30분 이내(환승 1회 이하), 시내통행은 주요 지역 간 이동 30분 이내(환승 2회 이하)를 각각 목표로 설정했다.

연구 결과, 인천 내부 이동을 혁신하기 위한 핵심 대안으로 S-BRT(Super Bus Rapid Transit, 수퍼 간선급행버스체계) 기반 ‘Y자형’ 대중교통 중심축을 제안했다.

남북축 3개, 동서축 3개 등 총 6개 축을 중심으로 교통 사각지대 해소와 환승 효율화를 통해 생활권을 통합하는 구상이다.

제안된 ‘Y자형’ 대중교통 중심축 구성은 ▷남북축으로 검암역–인하대병원(서곶로–인천대로), 신촌사거리–굴다리오거리, 옛시민회관사거리–인천대학교(컨벤시아대로)이며 ▷동서축으로 심곡사거리–효성도시개발사업, 동인천–석바위, 간석오거리–만수주공사거리로 제시됐다.

‘Y자형’ 대중교통 중심축 도입을 가정해 교통수요를 분석한 결과, 대중교통축의 총 수송 수요는 표정속도 25km/h 기준 18만965 통행/일, 20km/h 기준 14만1153 통행/일로 추정됐다.

표정속도(表定速度, Scheduled Speed)란 열차나 버스 등 교통수단을 이용하는 승객이 체감하는실제 속도를 측정하기 위해 전체 운행 거리(시발역~종착역)를 중간 정차 시간(역 정차 시간)까지 포함한 총 소요 시간으로 나눈 값을 말한다.

또한 기존 승용차·택시·버스 등에서 4만1265 통행/일이 S-BRT로 전환되는 것으로 분석됐다.

수단분담률 측면에서는 승용차(-0.64%p), 택시(-0.09%p), 버스(-0.19%p) 감소, 지하철(+0.87%p) 증가가 나타났다.

통행시간 절감효과도 확인됐다.

7개 주요 기·종점 구간에서 통행시간이 최소 32%에서 최대 50%까지 감소했고 평균적으로 약 40%의 절감효과가 나타났다.

특히 송도 접근 구간은 20~30분 이상 단축되는 것으로 분석됐으며 동인천–송도는 25분(50%), 서인천(가정역)–송도는 30분(48%) 단축되는 것으로 분석됐다.

연구원은 대중교통 중심 전환을 위해 대중교통 분담률을 현재 약 30% 수준에서 2030년 40%, 2035년 50%, 2040년 60%로 상향하는 로드맵을 제안했다.

이를 위해 S-BRT 고속화, GTX·인천발 KTX·도시철도와의 환승 연계 강화가 필수라고 밝혔다.

이 연구는 인천대로 일반화, 경인고속도로 지하화, GTX-B, 수도권 제2외곽순환도로 등 간선망 재편 시기를 인천시가 얻는 지역발전에 절호의 기회로 삼아야 한다고 주장했다.

이를 위해 인천시 주요 가로 운영 개선 방안으로 ▷인천대로 지하화 고려 지상부 설계(섬식 정류장 등) ▷중앙버스전용차로 구간 유턴·좌회전 관리 ▷노선간 환승을 위한 중앙–가로변 정차대 전환(변이 구간) ▷회차 구간 설계 ▷ex-HUB(고속도로와 대중교통 연계(환승)시설) 설치 등을 제안했다.

또한 정책 실행력 강화를 위해 ▷인천연구원의 정책자문기관 참여 체계 강화 ▷교통정책·도로·철도·버스·택시·교통운영 등 관련 부서가 단기·중기·장기 계획을 상시 조정하는 부서 간 협의체 구축 등이 필요하다고 제언했다.

인천연구원 김종형 선임연구위원은 “S-BRT 중심의 고속 대중교통축은 철도 중심 체계의 한계를 보완하면서 원도심–신도심 간 생활권 통합과 대중교경쟁력 제고를 동시에 달성할 수 있는 현실적 대안”이라며 “간선망 재편 사업과 병행해 단계적 로드맵에 따라 추진할 필요가 있다”고 말했다.