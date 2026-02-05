[헤럴드경제=함영훈 기자] 시애틀관광청은 여행업계 종사자를 대상으로 한 공식 온라인 교육 프로그램 ‘시애틀 데스티네이션 트레이닝(Seattle Destination Training)’의 한국어 서비스를 공식 론칭하고, 이를 기념해 참여형 프로모션을 진행한다.

본 온라인 교육 프로그램은 시애틀 목적지에 대한 이해도를 체계적으로 높이고, 여행상품 기획 및 세일즈 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 정보를 제공하기 위해 설계된 글로벌 교육 플랫폼이다. 이번 한국어 서비스 론칭을 통해 국내 여행업계 종사자들은 언어 장벽 없이 보다 전문적이고 심층적인 시애틀 목적지 학습이 가능해졌다.

시애틀 온라인 교육 프로그램은 총 5개의 트레이닝 모듈로 구성되어 있으며, 시애틀의 주요 관광 자원과 지역별 특성, 문화와 라이프스타일, 계절별 여행 포인트 등 실무에 즉시 활용 가능한 콘텐츠를 중심으로 구성되어 있다. 각 모듈을 이수한 참가자에게는 모듈별 수료 인증서가 발급된다. 또한, ‘시애틀 데스티네이션 트레이닝’은 PC와 모바일 환경 모두에서 수강할 수 있어, 바쁜 업무 속에서도 효율적인 학습이 가능하도록 설계됐다.

시애틀관광청은 이번 한국어 서비스 론칭을 기념해 국내 여행업계 종사자를 대상으로 한 한정 프로모션도 함께 진행한다. ‘시애틀 데스티네이션 트레이닝’ 전 과정을 이수하고 모든 인증서를 제출한 참가자 중 선착순 100명에게는 2만 원 상당의 스타벅스 모바일 기프트 카드가 제공된다. 본 프로모션은 2026년 2월 9일부터 3월 8일까지 진행된다. 자세한 이벤트 내용은 링크를 통해 확인할 수 있다.