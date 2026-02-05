[헤럴드경제=민성기 기자] 한국 피겨 스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)이 현지 팬들의 뜨거운 응원을 받으며 이탈리아에 입국했다.

차준환은 5일(한국시간) 피겨 대표팀 동료들과 함께 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽의 관문인 이탈리아 밀라노 말펜사 공항에 도착했다.

이탈리아 현지 팬들의 열광적인 응원을 받으며 입국장에 들어선 차준환은 “이렇게 많은 팬이 반겨주시고 응원해 주셔서 감사하다”며 “응원에 힘입어서 좋은 모습을 보여드리겠다”고 각오를 밝혔다.

이날 말펜사 공항엔 수십 명의 현지 팬들이 몰려 북새통을 이뤘다.

피겨 대표팀이 탑승한 항공편에는 밀라노 올림픽 한국 대표팀의 홍보대사로 피겨 스케이팅 선수 출신이자 아이돌 그룹 엔하이픈의 멤버인 성훈도 함께해 현지 K팝 팬들이 입국장에 대거 몰렸다.

성훈이 입국장으로 나오자 현장은 아수라장이 됐다. 수십 명의 현지 팬들은 성훈을 둘러싸고 연신 휴대전화로 촬영했다.

팬들은 뒤이어 등장한 차준환에게도 몰려 사인을 요청했다. 일부 팬들은 미리 준비한 선물과 꽃을 전달하기도 했다. 차준환은 팬들의 사인 요청에 응하며 감사 인사를 전했다.

그는 “올림픽 출전이 실감 나기 시작했다”며 “국제빙상경기연맹(ISU) 4대륙 선수권대회를 마친 뒤 일주일 정도의 시간이 있었는데, 몸 상태를 회복하며 만반의 준비를 마쳤다”고 말했다.

이어 “좋은 연기를 펼치기 위해선 현지 적응을 잘해야 하는데, 비행기 안에서부터 숙면하며 컨디션 관리를 시작했다”며 “경기 날까지 최고의 몸 상태를 만들 수 있도록 집중하겠다”고 밝혔다.

밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽은 차준환의 세 번째 올림픽 무대다. 그는 휘문고 재학 시절이던 2018년 평창 동계 올림픽에서 종합 15위에 올랐고, 2022 베이징 동계 올림픽에서는 종합 5위를 기록했다.

그는 “이번 올림픽에선 단체전(팀 이벤트)과 개인전을 모두 출전하는데 단체전부터 멋진 모습을 보여드리고 싶다”고 말했다.

차준환이 출전하는 피겨 경기는 8일부터 시작한다.