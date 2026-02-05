[헤럴드경제=함영훈 기자] 돌로미티는 이탈리아 알프스의 상징이다. 수려한 경관으로 세계각국 트레커들의 성지이다. 최근 한국인들을 필두로, 아시아 관광객들이 부쩍 늘었다.

돌로미티는 알고보면 유럽 겨울 스포츠의 성지이기도 하다. 현재 진행중인 이탈리아 동계올림픽 설상종목 선수촌에서 차로 1시간 거리에 있다.

이탈리아 관광청은 5일 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽을 계기로, 새로운 매력을 보여주고 있는 돌로미티 등 이탈리아 중북부 지방 관광콘텐츠들을 한국민에게 소개했다. 이번 올림픽은 이탈리아에서 열리는 네번째 올림픽이자 세번째 동계올림픽이다.

기존의 경기장, 슬로프 등의 기반을 활용하는 이번 밀라노-코르티나 담페초 올림픽 무대는 알고 보면 알프스 남쪽 끝자락이다.

피겨 스케이팅, 아이스하키 등 일부 빙상 경기는 밀라노에서, 스키점프, 알파인 스키 등 설상 경기는 코르티나 담페초를 비롯한 이탈리아 알프스의 다양한 도시들에서 진행된다.

관광청은 이탈리아 최고의 스키 리조트를 자랑하는 코르티나 담페초와 인근 지역이 겨울 스포츠를 즐기는 것 외에, 쇼핑 명소도 많다고 전했다. 코르티나의 중심부 코르소 이탈리아(Corso Italia)에는 부띠끄 상점들과 명품 브랜드들이 한데 모여있다고 한다.

또한 의류와 지역 공예품, 고급 식료품 등을 6층짜리 건물에 자리한 쇼핑 협동 조합 ‘코오페라티바 디 코르티나(Cooperativa di Cortina)’가 이 거리에 위치해 있어 이동의 불편함 없이 다양한 쇼핑을 한 장소에서 경험할 수 있다.

코르티나 담페초에서는 이번 동계 올림픽에 봅슬레이, 컬링, 스켈레톤, 루지 종목이 진행된다.눈 덮힌 산을 바라보며 온천을 즐기며, ‘자연 속에서 휴식과 활력을 되찾는 여행’은 보르미오에서 누린다.

보르미오는 구비굽은 스텔비오 패스(Passo di Stelvio)와 체베달레(Cevedale) 산봉우리 아래 아다 강이 흐르는 발텔리나의 드넓은 들판에 자리한 빼어난 경관의 산악 소도시입니다. 그 중 최고의 매력으로 손꼽히는 것은 온천으로, 숨막히는 절경을 바라보며 37~41도의 적당한 온도의 온천수를 즐길 수 있다.

로마 시대 전성기부터 이미 많은 사람들을 끌어모았던 보르미오 온천은 활력을 되찾아주는

미네랄을 다량 함유하고 있어, 겨울 스포츠 후 긴장하고 피로했던 심신을 편안하게 풀어주는데 큰 도움을 주며, 또한 알레르기를 비롯한 다양한 질환에 큰 효과가 있다고 한다.

보르미오 근교 스텔비오(Stelvio)에서는 스키 마운티어링 종목이 진행된다.

스키어와 스노보더 사이에서 특히 사랑받는 리비뇨는 해발 1800m 고산지대에 위치한 산악 도시로 ‘작은 티베트’라고 불릴 정도로 11월 말~5월 초까지 비교적 길게 겨울 시즌을 즐길 수 있습니다. 또한 총 115km 이상의 슬로프를 가지고 있어 초보자부터 상급자급까지 맞춤형으로 즐긴다. Z세대들은 스노보드를 타러 많이 방문한다.

리비뇨는 면세 지역으로 지정되어 있어 술, 향수, 스포츠 장비 등을 저렴하게 구매할 수 있다

리비뇨에서는 프리스타일 스키와 스노보드 종목이 진행된다.

이탈리아에서는 지역별·기간별로 스키 패스를 구매해 리프트를 자유롭게 이용하고, 스키복, 스키, 스노보드, 고글 등의 스키 장비 또한 보다 저렴하게 이용할 수 있다. 이용 기간별로는 1일권(giornaliero)부터 주간권(settimanale), 시즌권(stagionale) 등으로 나뉘며 지역별 스키 패스는 크게 단일 리조트, 단일 도시, 광역 연합으로 나뉜다. 강원도 여러 스키장들이 하나의 패스로 통일해 여러 곳을 이용토록 하는 방식은 이탈리아식 광역연합이겠다.

이탈리아 스키장의 슬로프는 두 개 이상의 시군을 넘나드는 경우가 많다. 장비 대여와 반납 장소가 달라도 상관없다.

돌로미티는 수려한 자연경관 여행지인데, 대표적인 스키패스 이용도시이기도 하다. 돌로미티 수퍼스키 패스로 12개 도시 1200km의 슬로프를 달릴수 있다.