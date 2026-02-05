중기부, 지역 순회 벤처정책·벤처투자 설명회 개최

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 지난달 발표한 ‘스타트업 열풍 조성방안’의 후속 조치로 유관기관 합동으로 ‘지역 순회 벤처정책·벤처투자 설명회’를 개최한다고 5일 밝혔다.

설명회는 이날부터 내달 12일까지 총 7회에 걸쳐 진행한다. 지역 벤처기업 성장에 필요한 중기부 유관기관의 벤처 지원 사업을 종합 안내하고, 수도권 소재 대형 벤처캐피털(VC) 투자유치 기회를 확대하기 위해 마련됐다. 전북(전주, 2월 5일)을 시작으로 대경권(대구, 2월 10일), 동남권(부산, 2월 27일), 호남권(광주, 3월 4일) 등 권역별로 개최될 예정이다.

설명회에 참여하는 유관기관은 각 기관의 벤처 지원사업을 소개한다. 중소벤처기업진흥공단은 융자, 기술보증기금은 보증, 창조경제혁신센터는 창업지원 사업, 벤처기업협회는 벤처기업인증 확인제도, 한국엔젤투자협회는 지역 엔젤투자허브 등에 대해 설명한다. 참여 기업을 대상으로 지원사업 1대 1 상담도 실시할 계획이다.

또한 지역 벤처기업의 벤처투자에 대한 이해를 높이기 위해 한국벤처투자의 모태펀드를 소개하고 벤처캐피털의 벤처펀드 운용전략을 공유하는 자리도 마련된다. 지역 벤처기업의 투자유치를 지원하기 위해 수도권 대형 VC, 지역 기반 투자사가 참여하는 VC 1대 1 상담도 진행한다.

첫 회차인 전북 권역 설명회에서는 수도권 유력 VC인 KB인베스트먼트, 인터베스트, 키움인베스트먼트, SBI인베스트먼트, L&S벤처캐피탈 등 10개 사가 상담에 참여한다.

한성숙 중기부 장관은 “이번 설명회는 좋은 정책을 만드는 것에 그치는 것이 아니라 현장에서 체감될 수 있도록 하기 위해 처음 시도하는 것”이라며 “중기부는 지역펀드 조성뿐만 아니라 지역 순회 정책설명회, 지역 투자유치 기회 제공, 지역 투자 교육 등 지역 벤처생태계의 성장을 다각적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.