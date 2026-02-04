[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시행복진흥원의 대표 평생교육 플랫폼인 ‘배움이락TV’(유튜브 채널)가 지난해 CMB 대구방송에 이어 이번 KT HCN까지 송출 채널을 확대하며 시도민 곁으로 더 가까이 다가간다.

대구시행복진흥원은 지난 2일 경북 구미시 KT HCN 본사에서 ‘평생학습 참여 확대 및 콘텐츠 공유’를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 채널 다각화 전략은 대구를 넘어 경북권 주요 시·군까지 서비스 권역을 넓히는 성과를 거뒀다.

지난해 10월 CMB 대구방송과의 협약에 이어 이번 KT HCN과의 협업이 성사되면서 대구의 우수한 평생교육 콘텐츠가 경북 주요 지역까지 송출되는 체계가 자연스럽게 마련된 것이다.

배기철 대구시행복진흥원 이사장은 “시민들이 더 편안하게 배움을 누릴 수 있도록 채널을 확대한 노력이 대구와 경북권이 교육으로 상생하는 결과로 이어져 뜻깊다”며 “확대된 서비스 권역을 바탕으로 대구와 경북이 소통하며 함께 성장하는 학습 문화를 조성해 상생의 작은 밀알이 되겠다”고 말했다.