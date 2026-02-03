지난달 30일 기준 순자산 594억원 국내 증권사 선별해 투자하는 상품 증권사 실적 개선 기대감 주가에 반영

[헤럴드경제=김지윤 기자] NH-아문디자산운용은 국내 주요 증권주에 투자하는 ‘HANARO 증권고배당TOP3플러스 상장지수펀드(ETF)’의 순자산총액이 500억원을 돌파했다고 3일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난달 30일 기준 해당 ETF의 순자산은 594억원을 기록했다.

지난 1일 기준 최근 1개월 수익률은 42.6%, 3개월 수익률은 36.55%에 달했다.

최근 증시 거래대금과 예탁금이 역대 최고 수준을 경신하며 증권사들의 실적 개선 기대감이 커진 것이 주가에 반영됐다.

HANARO 증권고배당TOP3플러스 ETF는 배당수익률이 높은 국내 증권사 중 자기자본이익률(ROE)이 높은 종목을 선별해 투자하는 상품이다. 미래에셋증권, 한국금융지주, NH투자증권 등 상위 3개 종목의 비중이 약 60%를 차지한다.

최근 국내 대형 증권사들은 자기자본 운용과 발행어음, 종합투자계좌(IMA) 등 고수익 모델로 비즈니스를 전환하고 있다. 시장 등락에 영향을 덜 받는 안정적인 수익모델을 구축하기 위해서다.

HANARO 증권고배당TOP3플러스 ETF는 월 분배 규모도 확대한다. 지난 1월 주당 10원의 첫 분배금을 지급하고 월 분배를 시작했다. 편입 종목들의 배당금이 집중되는 오는 4월 이후 재원을 확보함에 따라 5월부터는 분배 규모가 더욱 커질 전망이다.

김승철 NH-아문디자산운용 ETF투자본부장은 “주식시장 상승 국면에서 증권주는 매력적인 투자처”라며 “국내 대형 증권사들의 수익모델이 다변화되고 주주환원이 강화되고 있는 만큼 탄탄한 펀더멘털과 성장 매력을 동시에 추구하는 투자자들에게 효과적인 선택지가 될 것”이라고 말했다.