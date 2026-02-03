[헤럴드경제=민성기 기자] 개그맨 윤택이 ‘나는 자연인이다’ 조작 의혹에 대해 농담 섞인 답변을 내놨다.

2일 유튜브 채널 ‘병진이형’에는 ‘[나고맙] ’나는 자연인이다‘ 다 구라야’ 영상이 공개됐다. 이날 개그맨 윤택을 게스트로 초대한 김형인과 지대한은 윤택이 출연하는 ‘나는 자연인이다’에 대해 이야기를 나눴다.

지대한은 “윤택 만나러 간다고 하니까 우리 아들이 물어보라고 하더라. ‘나는 자연인이다’가 100% 진짜인지 물어보라고 했다”고 말했다.

함께 나온 코미디언 김형인도 “나도 궁금했던 거다”고 했다.

윤택은 “100% 진실을 담아 이야기 하겠다”며 “강원도 산골에 가면 자연인 아카데미가 있다. 그곳에서 교육을 하고 양성을 한다”고 말했다.

또 “자연인이 되고 싶은 사람이 제작진에게 밀서를 보낸다. 밀서를 보내면 ‘자연인이 되고 싶습니까. 몇 회 출연자로 모시겠습니다’라고 답장이 온다”고 했다.

그러면서 “단 자연인 아카데미를 수료해야 한다. 그게 월 300만원이다”고 했다.

윤택의 설명에 김형인은 깜짝 놀란 반응을 보였지만, 윤택은 곧바로 “거짓말”이라며 농담임을 밝혀 웃음을 자아냈다. 김형인은 “나는 프로그램을 안 믿어서 진짜인 줄 알았다”고 말해 분위기를 더 띄웠다.

윤택은 ‘나는 자연인이다’에서 오랜 기간 활약하며 시청자들과 만나고 있다.