[헤럴드경제=민성기 기자] 전 야구선수 황재균이 재혼에 대한 생각을 털어놨다.

2일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘UP그레이드 폭로전 류현진 황재균 손아섭 배지현’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 대화 중 첫사랑이라는 주제가 등장하자 신동엽은 “우리 다 첫사랑이랑 결혼한 거 아니냐”고 말을 꺼내더니 “재균이도 다”라며 2024년 이혼한 황재균을 쳐다봤다.

이에 황재균은 “저도 첫사랑이랑 결혼했다”고 답한 뒤 술잔으로 씁쓸함을 드러내 안타까움을 자아냈다.

신동엽은 “젊을 때이고 이혼한 게 죄가 아니다. 요즘 이혼한 사람들이 얼마냐 많냐”며 “항상 서장훈이 ‘우리 모두의 이야기’라고 하지 않냐. 세 커플 중 한 커플이 이혼한다”고 얘기하며 황재균을 위로했다.

이어 황재균은 재혼 생각에 대해 묻는 질문에 “저는 아기를 너무 좋아하니까 재혼 생각이 있었다”며 재혼과 2세에 대한 생각이 모두 있음을 밝혔다.

황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했지만 2024년 이혼했다.

이혼 후 일상에 대해 솔직하게 털어놓은 황재균은 지난달 31일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에서 20년 만에 은퇴한 백수의 일상을 공개하기도 했다.

당시에도 아이를 좋아한다고 밝힌 황재균은 “솔직히 아들 낳으면 야구를 시키고 싶다”고 소망했다.