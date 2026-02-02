[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 대사증후군 예방관리와 복부비만 개선을 위한 ‘슬로우조깅 건강교실’을 처음으로 운영한다고 2일 밝혔다. 3월 17일부터 만 20세 이상 서초구민이 대상이다.

서초구는 무리한 고강도 운동이 부담스러운 주민도 참여할 수 있도록 슬로우조깅을 중심으로 프로그램을 구성했다. 슬로우조깅은 일본의 후쿠오카 대학 스포츠과학부의 다나카 히로아키 교수가 40년 이상 연구해 개발한 운동법으로 ‘걷기보다 조금 빠르지만 무리하지 않는 달리기’가 특징이다. 대화가 가능한 속도로 지속하는 저강도 유산소 운동이다.

이번 프로그램은 3월 17일부터 5월 26일까지 10주간 운영된다. 매주 화요일 오전 9시 30분에는 반포종합운동장에서, 목요일 오전 9시 30분에는 양재근린공원에서 각각 10회씩 진행된다. 수업은 스트레칭, 슬로우조깅, 근력운동 등으로 구성된다. 개인별 체력 수준에 맞춰 운동 강도를 조절해 부상 위험을 줄인다. 특히 1회차에는 참여자 전원이 함께하는 오리엔테이션이 진행된다. 슬로우조깅의 개념과 이해, 영상 시청 등의 실내교육과 바른 자세 실습 등으로 구성했다.

참여자에게는 보건소에서 사전·사후 인바디검사와 함께 복부비만 관련 지표를 포함한 대사증후군 검진을 실시해 스스로 건강 상태의 변화를 확인할 수 있도록 지원할 예정이다.

한편 대상자 모집은 2월 2일부터 대사증후군관리센터에서 만 20세 이상 서초구민을 대상으로 권역별 60명씩 선착순으로 진행된다. 복부비만과 만성질환이 있는 주민을 우선적으로 선정할 계획이다.

전성수 서초구청장은 “복부비만은 대사증후군의 주요 위험요인으로, 생활 속에서 꾸준히 실천할 수 있는 운동이 중요하다”며 “이번 ‘슬로우조깅 건강교실’이 주민들에게 안전하고 지속 가능한 운동 습관을 형성하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.