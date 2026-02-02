김형석 관용차 사적 이용·근무지 이탈 의혹 고발장에 적시

[헤럴드경제=양근혁 기자] 국회 정무위원회 소속 범여권 의원들이 2일 김병주 MBK파트너스 회장과 김형석 독립기념관장을 비롯한 7명을 국정감사에서의 위증 등 혐의로 검찰에 고발했다.

국회 정무위 소속 더불어민주당·조국혁신당·사회민주당 의원들은 이날 오후 서울 서초구 대검찰청 앞에서 기자회견을 열고 “지난해 정무위 국정감사 위증 및 불출석 증인 7명에 대한 고발장을 접수했다”고 밝혔다.

고발 대상은 ▷김형석 독립기념관장 ▷유철환 전 국민권익위원장 ▷정재창 권익위 대변인 ▷김병주 MBK파트너스 회장 ▷김광일 MBK파트너스 부회장 ▷이종근 명륜당 대표이사 ▷김형산 더스윙 대표 등이다.

김병주 MBK파트너스 회장과 김광일 부회장 등은 지난해 10월 14일 공정거래위원회에 대한 정무위 국정감사에서 증인으로 출석해 위증한 혐의를 받는다.

정무위원들은 “펀드 운용 보수 수취 여부에 대해 ‘성과 보수가 없다’라거나 산술적으로 불가능한 금액을 제시하며 국회와 국민을 기만했다”며 “막대한 부당 이득을 은폐하기 위한 조직적 위증은 엄단해야 한다”고 말했다.

정무위원들은 김 관장에 대해서는 관용차 사적 이용과 근무지 이탈 의혹에 대해 국정감사장에서 허위 진술을 반복한 혐의 등이 있다고 고발장에 적시했다고 밝혔다.

유철환 전 국민권익위원장과 정재창 권익위 대변인은 위증 혐의로, 이종근 명륜당 대표와 김형산 더스윙 대표는 정당한 사유 없이 국정감사에 출석하지 않아 고발됐다.

정무위원들은 “이번 고발은 국회증언감정법 제15조 제3항에 따른 것으로 상임위원장이 고발을 거부하거나 기피할 경우 재적위원 과반수의 연서로 고발할 수 있도록 법이 개정된 이후 단행되는 첫 번째 사례”라고 했다.

이들은 국민의힘 소속 윤한홍 정무위원장을 향해 “명백한 위법 행위자들에 대한 위원장 명의 고발을 요청했으나, 근거 없이 양당 합의를 요구했다”며 “이는 국민의힘이 원하는 증인 고발 의사만을 반영해 주기 위한 포석”이라고 비판했다.