총 47.8억원 예산 아껴 “국민 세금 내돈같이 귀하게”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대는 “예산 절감집행을 통해 2025년도 특수활동비 예산 41억3000만원 중 7억4000만원을 국고에 반납했다”고 2일 밝혔다.

청와대는 또한 9~12월분 특수활동비, 업무추진비, 특정업무경비 집행 정보를 청와대 홈페이지를 통해 이날 공개했다.

청와대가 특수활동비 등 주요 국정운영경비 집행 정보를 공개한 것은 지난해 9월 역대 최초 공개에 이어 이번이 두 번째다. 특수활동비·업무추진비·특정업무경비 예산 전체의 건별 집행내역까지 모두 공개하는 국가기관은 청와대가 유일하다고 한다.

작년 9~12월 중 특수활동비는 1526건 29억2000만원, 업무추진비는 6319건 26억7000만원, 특정업무경비는 2354건 4억1000만원이 집행됐다.

예산을 절감해 국고에 반납한 규모는 특수활동비 7억4000만원, 업무추진비 33억4000만원, 특정업무경비 7억원 등 모두 47억8000만원에 달한다.

이에 대해 청와대는 “국민의 세금을 ‘내 돈’ 같이 귀하게 여기며 국가 예산을 소중하게 집행한 결과, 특수활동비 등의 예산을 절감할 수 있었다”며 “앞으로도 국가 예산을 꼭 필요한 곳에 필요한 만큼만 집행할 계획”이라고 말했다.