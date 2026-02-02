[헤럴드경제=최원혁 기자] 재혼을 희망하는 돌싱(돌아온 싱글) 남녀 간 소개팅에서도 애프터를 신청하는 기준이 성별에 따라 차이를 보여 눈길을 끈다.

2일 결혼정보회사 온리유는 결혼정보업체 비에나래와 함께 전국 재혼 희망 돌싱 남녀 656명(남녀 각 328명)을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 공개했다.

우선 ‘재혼 소개팅을 가진 후 애프터는 상대 호감도가 최소 어느 정도 이상일 때 하나?’에 대한 질문에 남성은 응답자 중 가장 많은 32.0%가 ‘완전 꽝이 아니면’이라고 답했다. 여성의 경우는 34.2%가 ‘교제상대로 무난하면’이라고 답한 응답자가 가장 많았다.

그 다음 2위로는 남녀 모두 ‘긴가민가할 때(남 31.8%, 여 28.1%)’로 답했다.

이어 남성은 ‘교제상대로 무난할 때(21.0%)’와 ‘재혼상대로 적합할 때(15.2%)’, 여성은 ‘재혼상대로 적합할 때(22.3%)’와 ‘완전 꽝이 아니면(15.4%)’을 각각 3, 4위로 들었다.

남성에 비해 여성이 애프터에 좀 더 인색하다 것을 알 수 있다. 온리유 관계자는 “남성은 교제 중인 이성이 없을 경우 재혼 상대로 다소 부족하더라도 무료한 시간을 달래기 위해서라도 만남을 이어가는 경향이 있다”며 “여성은 자신이 정해놓은 재혼 조건에 미달일 경우 심심풀이 식의 만남은 갖지 않는다”고 설명했다.

또 ‘재혼 소개팅에서 상대가 만족스러울 때 호감을 사기 위해 어떤 방법을 동원하나?’에서도 남성과 여성 간에 대답이 크게 엇갈렸다.

남성은 ‘장점 대방출’로 답한 비중이 33.2%로서 첫손에 꼽혔고 그 뒤로 ‘물량공세(26.5%)’와 ‘공감 적극 표현(20.8%)’, ‘진심 전달(14.3%)’ 등의 순이였다. 반면 여성은 29.3%가 ‘애교 공세’로 답해 가장 앞섰고 ‘공감 적극 표현(26.8%)’, ‘장점 대방출(22.3%)’ 및 ‘물량 공세(14.6%)’ 등의 대답이 뒤를 이었다.

마지막 ‘재혼 소개팅 상대가 비호감일 때 어떤 자세로 임하나?’라는 질문에서는 남성의 경우 ‘거리낌 없이 대한다’, 여성은 ‘건성건성 답한다’로 답한 비중이 각각 33.5%와 35.7%로서 단연 높았다.

그 다음으로는 ‘빈정대는 투로 말한다(남 29.0%, 여 26.2%)’와 ‘생뚱맞은 질문을 한다(남 21.3%, 여 20.1%)’ 등이 2위와 3위를 차지했다.