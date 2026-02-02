[헤럴드경제=장연주 기자] 중국의 한 40대 여성이 ‘플러팅하는 법’을 가르치며 약 50억원을 벌어 화제가 되고 있다. 다만, 그의 인기가 높아지자 성평등 가치와 유료 자기계발 산업의 윤리성에 관한 사회적 논쟁이 확산되면서 그의 사회관계망서비스(SNS) 계정은 차단됐다.

1일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 중부 후난성 창사 출신의 40대 후반 여성 저우 위안은 은행원으로 일하다 미용실을 차린 뒤 ‘블랙 앤 화이트 성적 지능학교’를 설립했다.

‘성적 지능의 대모’로 불리는 그는 최근 여성의 성적 매력을 높이는 방법을 다루는 강의 영상을 게재했는데, 온라인에서 입소문을 타면서 그의 사회관계망서비스(SNS) 계정 팔로워 수는 20만명을 돌파했다.

강의에서 저우는 성적 지능을 ‘성적 능력, 심리적 통찰, 개인적 매력을 결합해 남성을 끌어당기는 능력’이라고 정의하면서, 눈맞추는 기술을 소개했다.

그는 “몸이 경직되면 차갑게 보일 수 있으니 눈과 몸으로 X자 형태를 만들고, 고개는 고정한 채 눈만 움직이면 훨씬 부드럽고 매혹적인 효과를 낼 수 있다”고 설명했다.

또 다른 영상에서는 플러팅할 때 사용하는 말투를 가르치며 “목소리를 부드럽게 하고, 단어 끝부분의 음정을 살짝 올려야 한다”며 “가장 중요한 건 남편에게 도움을 청할 때는 반드시 칭찬부터 해야 한다는 것”이라고 조언했다.

저우는 이 밖에도 유혹적인 문구, 몸짓, 패션 팁 등을 온라인·오프라인 강의를 통해 공유하고 있다.

온라인 강의는 라이브 스트리밍과 영상을 포함해 9.9위안(약 2000원)부터 시작하며, 소수 대상의 고급 워크숍은 1회당 8만8000위안(약 1836만원)에 달한다.

저우의 유료강의 수익은 2400만 위안(약 50억원)을 넘었고, 수강생은 수만명에 달할 정도로 인기를 얻고 있다.

그는 또 성에 관한 지혜에 대해서도 강연했다.

저우 회사에서 일했던 한 직원은 “오프라인 수업은 여성 전용이고, 내용이 상당히 대담해서 개인적으로는 부끄러울 정도였다”고 회상했다.

해당 직원에 따르면, 참가자 상당수는 사회적으로 성공한 여성들로 부부관계 문제를 극복하고자 수업을 들은 것으로 파악됐다.

한 수강생은 “저우는 정말 매력적인 멘토다. 이 강의는 내 몸을 받아들이고 자신감을 되찾는 법을 가르쳐 주었다”며 “수업에서 배운 관능미가 내 결혼생활에 새로운 활력을 불어넣었다”고 말했다.

한편, 저우의 인기가 높아지자 비난도 거세지고 있다. 성평등 가치와 유료 자기계발 산업의 윤리성에 관한 사회적 논쟁으로도 확산되면서, 지난 달 23일 기준 저우의 SNS 계정은 차단됐고 관련 강의도 모두 삭제됐다.

일부 비평가들은 “여성에게 존엄성 희생을 요구하고 남성에게 아첨하는 법을 가르친다”고 비난했다.

이에 저우는 “내 강의는 여성의 역량을 강화하기 위한 것”이라며 “성적 지능을 높인다는 건 친밀한 관계에서 주도권을 잡고, 이를 행사하는 법을 배우는 것”이라며 반박했다.