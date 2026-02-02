지난해 매출 31.8조원, 영업이익 1.05조원 LS전선 등 계열사 AI 성장으로 호실적 기록

[헤럴드경제=한영대 기자] ㈜LS는 지난해 연결 기준 매출 31조8250억원을 달성, 사상 최대 매출액을 달성했다고 2일 밝혔다. 2024년 매출 대비 15.5% 증가했다.

영업이익은 1조565억원을 기록했다. 전년(1조729억원) 대비 1.5% 감소했지만 2년 연속 영업이익 1조원 이상 달성에 성공했다. 세전이익(6836억원)과 당기순이익(4863억원)은 전년 대비 각각 약 21%, 24% 상승했다.

이는 LS전선, LS일렉트릭 등 주요 계열사들이 인공지능(AI) 산업의 급부상으로 호실적을 거둔 데 따른 결과다. LS전선, LS일렉트릭은 지난해 3분기 말 기준 글로벌 시장에서 10조원 이상의 수주 잔고를 확보했다.

주요 성과로 LS전선은 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 등 고부가가치 제품의 수주가 확대됐다. LS일렉트릭은 전력기기 사업 성장에 힘입어 역대 최대 실적을 기록했다. LS MnM도 금속·황산 제품군 수익성 강화 등을 통해 호실적을 달성했다.

LS그룹은 상승세를 이어가기 위해 향후 5년간 국내 7조원 및 해외 5조원 규모를 투자할 계획이다. 기존 주력 사업인 해저케이블과 초고압변압기 등 전력 인프라 분야 생산능력을 확대하고, 이차전지 소재와 희토류 등 국가 핵심 광물 분야를 신사업으로 육성할 예정이다.