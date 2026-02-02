2일 기자회견서 밝혀 김포시민의 출·퇴근길 불편 넘어 위험까지 경제성 근거로 예타 조사 통과 미뤄져… 통과 촉구

[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김병수 김포시장이 서울지하철 5호선 연장 사업비를 김포시가 직접 부담하겠다고 밝혔다.

김병수 시장은 2일 기자회견을 열고 “오늘 김포시장으로서 절박한 마음으로 이 자리에 섰다”며 “지금 김포의 출·퇴근길은 불편을 넘어 ‘위험’”이라고 언급했다.

그러면서 “서울5호선 김포 연장은 아직도 ‘경제성 숫자’ 앞에서 멈춰 서 있다”면서 “서울5호선 김포 연장을 위해 김포시가 5500억원을 직접 부담하겠다”고 밝혔다.

5500억원은 총사업비 3조3000억원의 약 17%에 해당하는 금액이다.

이는 김포에서 진행되는 모든 도시개발사업의 ‘개발 부담금’을 활용한다면, 충분히 마련할 수 있는 금액이라고 김 시장은 설명했다.

김 시장은 이와 관련 “도시개발사업의 수익을 소수 투기 세력에 귀속시키는 것이 아니라 투명하고 공정하게 관리해 시민과 김포 미래에 투자하는 것”이라면서 “과거 김포골드라인 사례처럼 시의 본예산을 줄여 짜낸 재원이 아니기 때문에 시민을 위한 필수 사업이 줄어드는 일은 결코 없을 것”라고 말했다.

김 시장은 “5500억원은 시 재정에 결코 가벼운 돈이 아니다”라며 “하지만 시민 생명이 위태로운 지금 시민을 살리는 일이라면 선택을 해야 할 때”라고 강조했다.

이어 “그동안 김포시는 수십차례에 걸쳐 정부와 논의를 이행해 왔다”며 “예타 통과를 위한 경제성 보완은 물론 사업의 전제조건이었던 건폐장 문제도 해결하고 신속한 사업진행을 위해 검단지역을 우회하는 대광위 조정안에도 동의했고 서울시 등 인근 지자체와의 협의 역시 잘 진행해 왔다”고 말했다.

김 시장은 “그럼에도 정부는 여전히 경제성을 근거로 결정을 지연하고 있다”며 “이제는 더 이상 묵과할 수 없어 나섰게 됐다”고 언급했다.

또 “5호선 김포연장이 늦어질수록 사고 비용, 사회적 비용, 지역 경쟁력 약화라는 손해가 눈덩이처럼 커진다”며 “이는 국가적 손실만 커질 뿐”이라고 말했다.

김 시장은 “김포는 더 이상 기다릴 수 없다”며 “정부는 5호선 김포연장 예비타당성조사를 즉시 통과시켜 달라”고 촉구했다.