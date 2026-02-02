[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당은 2일 3대 특검(내란·김건희·채상병) 특검을 보완하기 위한 목적으로 추진하는 ‘2차 종합 특검’에 법무법인 광장의 전준철 변호사를 추전하기로 했다.


