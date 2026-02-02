1인 기업부터 중소 인디 브랜드까지 누구나 활용…창업 문턱 낮춰 한국콜마 노하우·빅데이터 활용…키워드 입력하면 30초 만에 완성

[헤럴드경제=홍석희 기자] 최소 수주에서 수개월이 걸리던 화장품 개발 기획이 인공지능(AI)을 통해 단 30초 만에 완성되는 시대가 열렸다.

콜마홀딩스는 관계사인 라우드랩스(LoudLabs)가 국내 최초로 AI 기반 화장품 상품 기획 플랫폼 서비스를 선보인다고 2일 밝혔다. 사용자가 키워드만 입력하면 AI가 이를 분석해 상품 콘셉트부터 컬러, 제형, 용기 타입까지 구체적인 기획안을 제안하는 것이 특징이다. 1인 사업자와 중소 인디 브랜드도 손쉽게 제품 기획이 가능해지면서 화장품 창업의 진입 장벽이 크게 낮아졌다는 평가다.

해당 플랫폼은 한국콜마가 축적해 온 연구·개발(R&D) 데이터와 빅데이터를 기반으로 최적의 제형을 추천하고, 최신 트렌드를 반영한 상품 기획안을 제시한다. 기존에 1~3개월이 소요되던 기획 과정을 단 30초 만에 높은 정확도로 구현할 수 있으며, 완성된 기획안을 토대로 ODM 기업과 즉시 협업이 가능해 개발 기간도 획기적으로 단축된다. 현재는 서비스 오픈을 기념해 한시적으로 무료 제공되며, 향후 유료 서비스로 전환될 예정이다.

예컨대 립 메이크업 카테고리에서 ‘글로시 틴트’를 검색하면 ‘투명하게 스며드는 밀착 글로우 립’과 같은 트렌드 패턴을 기반으로 상품 콘셉트가 자동 생성된다. 이후 콘셉트를 선택하면 쿨핑크, 애플레드, 모브라벤더 등 최신 트렌드에 부합하는 컬러 구성과 적합한 용기 유형이 함께 제안되며, 이를 바탕으로 최종 기획서가 완성된다.

라우드랩스는 수년간 상품과 트렌드 특성을 데이터화하는 연구를 지속해 왔으며, 이 과정에서 상품화 방향성을 자동 도출하는 AI 기술과 알고리즘을 확보했다. 해당 기술은 ‘화장품 트렌드 예측 서비스 제공 장치, 방법 및 프로그램’이라는 명칭으로 국내 특허 등록을 마쳤고, 해외 특허도 출원 중이다.

콜마홀딩스 관계자는 “이번 서비스는 사용자가 원하는 결과에 최적화된 기획안을 제시하는 협업형 AI 에이전트”라며 “이제 화장품 사업도 AI에 물어보는 시대가 열린 만큼, 향후 국내는 물론 글로벌 고객도 손쉽게 이용할 수 있도록 서비스를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 라우드랩스는 화장품 브랜드 인큐베이팅 플랫폼 기업 플래닛147의 자회사이자 콜마홀딩스의 손자회사다.