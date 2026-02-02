박스터 파올로 베스테띠 CEO 18년 만에 방한 하이엔드 주거·상업 인테리어 전문가 50여 명 참석 에이스에비뉴·박스터 쇼룸서 유럽 명품 가구 전시

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대는 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 박스터(Baxter) 본사 경영진을 초청해 국내 인테리어 전문가들을 대상으로 한 프라이빗 세션을 진행했다고 2일 밝혔다.

지난달 30일 서울 논현동 에이스에비뉴 서울점에서 열린 이번 행사에는 박스터의 파올로 베스테띠 최고경영자(CEO)와 글로리아 카차니가 총괄 디렉터가 참석했다. 파올로 CEO는 2008년 이후 18년 만에 한국을 방문해 브랜드 철학과 장인정신을 직접 소개하며 국내 하이엔드 가구 시장에 대한 기대를 나타냈다.

세션은 박스터의 역사와 디자인 방향성, 독보적인 가죽 가공 방식 등 제조 프로세스 전반을 공유하는 마스터클래스 형태로 진행됐다. 하이엔드 주거·상업 인테리어 전문가 50여 명이 참석해 실제 프로젝트에 적용 가능한 큐레이션 인사이트를 나눴다.

이날은 2025년 컬렉션의 테마와 기획 의도, 공간 연출 방식도 집중 소개됐다. ‘서부 해안의 미학(West Coast Aesthetics)’을 주제로, 1960~70년대 미드센추리 모던과 캘리포니아의 따뜻한 분위기를 현대적으로 재해석한 것이 특징이다. 대표 제품으로는 부드러운 가죽 질감을 극대화한 ‘시카고 소파(Chicago Sofa)’, 조형적 라인이 돋보이는 ‘에이미 암체어(Aimee Armchair)’가 공개됐으며, 몽골리아 퍼와 가죽 두 가지 모델로 구성된 ‘인가 푸프(Inga Pouf)’를 통해 소재 대비를 활용한 공간 연출도 제안됐다.

박스터는 1990년 파올로 베스테띠 CEO가 설립한 이탈리아 대표 하이엔드 가구 브랜드로, 최상급 가죽과 대리석 등 다양한 소재를 활용해 클래식·빈티지·하이엔드 모던을 아우르는 디자인을 선보여 왔다. 2000년대 이후에는 파올라 나보네, 로베르토 라제로니 등 세계적 디자이너와 협업하며 밀라노 가구 박람회 등 글로벌 무대에서 영향력을 확대했다.

행사가 열린 에이스에비뉴 서울점 내 박스터 쇼룸에서는 브랜드의 디자인 스펙트럼을 층별 전시로 확인할 수 있다. 6층에는 최신 컬렉션, 7층에는 클래식·아이코닉 제품을 중심으로 구성했으며, 6층에는 밀라노 ‘박스터 시네마(Baxter Cinema)’와 동일한 핸드페인팅 아트워크 벽지를 적용해 브랜드 감성을 구현했다.

에이스침대 관계자는 “하이엔드 주거·상업 공간 시장이 성장하는 만큼 제품 제안을 넘어 브랜드 이해를 기반으로 한 큐레이션 역량이 중요해지고 있다”며 “에이스에비뉴를 거점으로 국내외 전문가 교류를 확대하고 장기적 협업을 추진하겠다”고 말했다.

에이스에비뉴는 에이스침대가 글로벌 가구 트렌드를 국내에 소개하기 위해 2008년 선보인 하이엔드 프리미엄 멀티숍이다. 에이스침대 최고급 라인을 비롯해 박스터, 알플렉스, 포라다, 리바1920 등 유럽 명품 가구 브랜드를 전시하고 있으며, 서울점은 지하 2층·지상 10층 규모로 운영 매장 중 최대 규모다. 박스터 쇼룸은 6·7층에 위치해 있다.