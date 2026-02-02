경기도 이천 혼다 에듀케이션센터서 진행 “고객 만족도 높은 서비스 제공할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 혼다코리아가 지난달 31일 경기도 이천에 위치한 혼다 에듀케이션 센터에서 자동차 고객 서비스 역량 강화를 위한 서비스 경진대회 ‘제17회 혼다 CS 콘테스트’를 실시했다고 2일 밝혔다.

2005년부터 실시해 온 혼다 CS 콘테스트는 자동차 서비스 전문성을 비롯해 종합적인 서비스 품질을 높이기 위한 정기 경진대회로, 올해 17회를 맞이했다. 이번 대회에서는 ▷일반 정비 ▷서비스 어드바이저 등 서비스 핵심 부문의 필기 및 실기 테스트를 통해 각 부문의 우승자를 선발했다.

이날 대회에는 전국 혼다 자동차 공식 딜러에서 선발된 대표 선수와 혼다코리아 임직원 등 80여 명이 참석했으며, 열띤 분위기 속에 참가 선수들이 쟁쟁한 실력을 겨뤘다.

각 부문 시상은 개인 및 딜러 종합우승으로 나눠 진행됐다. 부문별 개인 수상자는 ▷일반 정비 부문 Honda Cars KS의 김성준 테크니션 ▷서비스 어드바이저 부문 Honda Cars J-one의 유찬희 어드바이저가 각각 우승의 영예를 안았다. 특히 Honda Cars J-one 딜러는 각 부문에서 출전 선수의 우수한 활약으로 종합우승을 달성했다.

이지홍 혼다코리아 대표이사는 “고객 분들께 보다 만족도 높은 서비스를 제공할 수 있도록 서비스 품질 향상을 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.