국가 물관리위원회 위원장에 김좌관 아시아문화중심도시조성위원회 위원장 김원중 위촉

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 2일 재정경제부 2차관에 허장 한국수출입은행 ESG 위원회 위원장을 임명했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 청와대 춘추관에서 관련 브리핑을 열고 “이 대통령은 오늘(2일) 재정경제부 2차관, 우주항공청장, 국가 물관리위원회 위원장을 임명하고 아시아 문화중심도시 조성위원회 위원장을 위촉했다”면서 이같이 말했다.

강 대변인은 먼저 허 차관과 관련해 “재정경제부 출신의 정통 경제 관료로서 국제통화기금(IMF)의 상임이사와 기획재정부 국제 경제관리관 등을 거친 국제 금융 및 대외 경제 정책 전문가”라며 “국제 경제 전반에 대한 업무 경험과 네트워크를 바탕으로 국제 경제와 국고 관리 업무를 총괄하는 제12차관 업무를 잘 수행할 적임자”라고 소개했다.

이어 그는 “특히 수출과 환율을 안정적으로 관리하고 우리 경제를 한 단계 더 도약시킬 경제 정책을 입안하고 집행할 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

이어 이 대통령은 오태석 한국과학기술기획평가원 원장을 우주항공청장으로 발탁했다. 강 대변인은 이를 두고 “행정고시로 과학기술처에 입직한 이래 30년간 과학기술 정책의 주요 분야 를 두루 거친 정통 과학기술 행정 관료”라면서 “과학기술정보통신부 제1차관 재임 시절 누리호 발사 관리 위원장으로 누리호 발사 과정을 성공적으로 이끌었고, 우주 항공 기술과 산업은 물론 우주항공청 조직에 대한 이해가 높다”고 평가했다. 강 대변인은 거듭 “과학기술 정책에 대한 전문성을 바탕으로 대한민국을 우주 항공 강국으로 이끌어 갈 것”이라고 했다.

총리급인 국가 물관리위원회 위원장에는 김좌관 부산 가톨릭대학교 석좌교수가 임명됐다. 강 대변인은 “수자원과 환경 분야의 전문가로 30년 넘게 현장에서 환경 운동을 이끌어 왔으며, 정부와 지자체의 정책 자문 경험도 풍부하다”면서 “기후위기 시대 대응 역량을 강화하고 지역 간 물 갈등 해소와 4대강 재자연화 등 산적한 과제를 균형감 있게 조정하고 풀어갈 것”이라고 했다.

이 대통령은 마지막으로 장관급인 아시아 문화 중심 도시 조성위원회 위원장에 가수 김원중을 위촉했다.

강 대변인은 “(김 씨는) 5.18 민주화 운동의 아픔을 담은 바위 성과 통일에 대한 민족의 염원을 담은 직녀에게라는 곡으로 대중들에게 잘 알려진 친숙한 분”이라며 “전남 담양 출신으로 광주에 살고 있는 문화 예술계 인사인 만큼, 광주를 아시아 문화 중심 도시이자 K 민주주의의 중심 도시로 성장시키는 데 크게 기여할 것으로 기대된다”고 했다.