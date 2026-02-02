부산지검, 1억원 상당 케타민 1.9㎏ 밀수입한 2명 구속기소

[헤럴드경제=채상우 기자] 마약 밀수 총책으로 활동한 전직 프로야구 투수가 재판에 넘겨졌다.

부산지검 강력범죄수사부는 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(향정)로 A(33)씨와 B(30)씨 등 마약밀수 조직 총책 2명을 구속기소 했다고 2일 밝혔다.

검찰에 따르면 프로야구 투수였던 A씨와 프로그램 개발자인 B씨는 지난해 9월부터 한 달간 3차례에 걸쳐 태국에서 시가 1억원 상당의 마약류인 케타민 1.9㎏을 국내로 밀수입한 혐의를 받는다.

A씨는 최근 태국의 한 클럽에서 필로폰을 1차례 투약하기도 했다.

A씨와 B씨는 텔레그램을 활용한 익명으로 운반책들에게 지시해 태국 현지에서 구입한 케타민을 국내에 밀수입한 것으로 드러났다.

검찰은 최근 2년간 대전, 인천, 부산 등에서 발생한 태국발 마약 밀수사건의 운반 방식 등에서 비슷한 점을 확인하고 전문 수사팀을 구성해 수사를 벌였다.

지난해 10월 김해국제공항에서 운반책 1명이 검거된 이후 텔레그램 IP 추적, 가상화폐 지갑 주소 분석, 검찰 마약 수사관 태국 파견 등으로 A씨 등 총책 검거에 이르렀다.

이 과정에서 인천국제공항과 태국 수완나품 공항 화장실에서 수십초 만에 케타민을 주고받은 접선 정황이 확인되기도 했다.

검찰은 운반책들이 총책을 두고 “충남 사람으로 보였다”, “대전 연고 프로야구단 광팬 같았다”는 진술을 한 것을 토대로 A씨가 전직 프로야구단 투수였다는 사실을 밝혀냈다.

검찰 수사 결과 A씨 등은 수사 기관의 추적을 피하려고 휴대전화 등 관련 증거를 모두 은닉했고, 세관 등 감시가 상대적으로 소홀한 어린 자녀를 동반한 가족 여행객을 운반책으로 노리기도 했다.

검찰 관계자는 “국내 유통책 등 하선 조직원들을 일망타진하고 범죄 수익에 대한 철저한 환수와 공소 유지에도 전력을 기울일 것”이라고 말했다.