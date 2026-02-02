공조 전시회 ‘AHR EXPO 2026’ 주거·상업·산업 全영역 제품전시

LG전자가 북미 시장에 특화된 유니터리(Unitary) 시스템과 AI(인공지능) 데이터센터 냉각 솔루션을 앞세워 주거·상업·산업 전 영역에서 HVAC(냉난방공조) 시장 공략에 속도를 낸다.

LG전자는 2일(현지시간 기준)부터 4일까지 미국 라스베가스에서 열리는 북미 최대 공조 전시회 ‘AHR EXPO 2026’에 참가해 북미 주거 환경에 최적화된 유니터리 시스템을 비롯해 상업용·산업용 고효율 HVAC 솔루션을 대거 선보인다.

LG전자는 약 447㎡ 규모 전시관(사진)에 주거용, 상업용, 산업용 존으로 구성해 고객 맞춤형 토털 공조 솔루션을 직관적으로 제시한다.

주거용 부문에서는 단독주택 비중이 높고 덕트 방식이 보편적인 북미 시장 특성에 맞춘 유니터리 인버터 히트펌프 실외기 라인업을 전시한다.

이 제품은 안정적인 운전 성능으로 주거 공간 전반에 균일한 냉난방을 제공하며, 냉매 누출 감지 센서를 적용해 안전성과 신뢰성을 강화했다.

LG전자는 상업용 시스템에어컨 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 유니터리 사업을 확대하며 북미 공조 시장에서 프리미엄 브랜드 입지를 강화하고 있다.

온수 영역에서도 제품군을 확장했다. 에너지 스타 인증을 받은 인버터 히트펌프 온수기는 안정적인 온수 공급과 높은 난방 효율을 갖췄으며, 탱크리스 가스 온수기는 별도의 저장 탱크 없이 온수를 공급하고 이중 스테인리스 열교환기를 적용해 에너지 효율과 내구성을 높였다.

산업용 분야에서는 최근 북미를 중심으로 급증하고 있는 AI 데이터센터 수요에 대응해 액체냉각 솔루션인 CDU(냉각수 분배 장치)를 소개한다.

상업용 솔루션으로는 미국 헌츠빌 생산기지에서 현지 제조한 루프탑 유닛을 처음 공개한다. 이 제품은 보조 백업 히터 없이도 영하 5도까지 안정적인 난방 성능을 유지하며, 건물 자동화 시스템과의 연동도 용이하다.

이와 함께 VRF(대용량 시스템 에어컨) 시스템 ‘LG 멀티브이 아이’와 모듈형 고효율 인버터 스크롤 칠러도 전시해 상업용 공조 시장 공략을 강화한다. 멀티브이 아이는 AI 기반 제어와 고효율 인버터 컴프레서를 적용했으며, 친환경 냉매 R32를 사용해 환경 부담을 낮췄다.

LG전자는 핵심 부품 기술력인 코어테크를 강조하기 위해 부품 솔루션 전시 부스도 별도로 운영한다. 컴프레서, 모터, 팬모터, 드라이브 등 핵심 부품을 고객 공간에 맞춰 통합 제공하는 올인원 부품 솔루션을 통해 차별화된 가치를 제시한다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 “차별화된 유니터리 시스템과 AI 데이터센터 냉각 솔루션 등 코어테크 기반의 HVAC 솔루션을 주거용·상업용·산업용 전방위로 확장해 북미를 포함한 글로벌 공조 시장 공략에 더욱 속도를 낼 것”고 말했다. 박지영 기자