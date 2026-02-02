‘NH DNA 퇴직연금’ 1년새 60.39%↑ 시장 평균 웃도는 수익률 성과 주목 AI투자 알고리즘 입소문…RA 급성장

일부 로보어드바이저(RA) 수익률이 60%를 넘나드는 등 유의미한 성과가 나타나기 시작하면서 투자자들의 관심이 높아지고 있다.

인간과 다르게 감정에 흔들리지 않고 투자 원칙을 지킨다는 점에서 시장 상황을 수시로 확인하기 어려운 직장인 사이에서 빠르게 입소문을 타는 모습이다.

2일 코스콤에 따르면 지난해 말 기준 증권 및 자문 일임의 RA 계약자 수는 전년 대비 약 4만9000명 증가한 37만4853명으로 나타났다. 가입 금액은 약 2500억원 증가한 1조1742억원을 기록했고, 평균 수익률은 14.89%를 나타냈다.

유형별로는 국내 주식 기반 적극 투자형 알고리즘이 38.46% 수익률로 가장 높은 성과를 나타냈다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 수익률이 눈에 띈다. 코스콤에 따르면 NH투자증권의 자체 알고리즘인 ‘NH_DNA 퇴직연금_Floopin_P’ 전략은 최근 1년 동안 60.39% 수익률을 기록했다.

이어 ‘NH_DNA 퇴직연금_Econex_P’, ‘NH_DNA 퇴직연금_ThriveX_P’도 각각 57.57%, 53.14%의 수익률을 달성했다. 이는 동기간 시장 평균인 22.4%를 크게 웃도는 수치다.

NH투자증권 퇴직연금 로보어드바이저는 인공지능(AI) 알고리즘과 빅데이터를 활용해 개인형 퇴직연금(IRP)을 운용·관리해 준다.

고객에게 투자 포트폴리오나 상품을 단순히 추천하는 자문 서비스를 넘어, 고객을 대신해 포트폴리오 구성과 운용의 모든 과정을 자동으로 수행하는 일임 서비스라는 점이 특징이다.

NH투자증권 관계자는 “투자가 익숙하지 않거나 바쁜 직장인에게 최적화된 연금 투자 설루션으로, 감정에 휘둘리지 않는 데이터 기반 투자로 시장 변화에도 흔들림 없는 장기 투자가 가능하다”고 설명했다.

해당 서비스는 지난해 혁신 금융서비스로 처음 도입됐다. 최근 코스피 지수가 연일 사상 최고치를 경신하며 “지금 투자를 시작해도 괜찮을까”와 같은 고민이 커지는 가운데, AI가 알아서 투자해 주는 연금 투자 방법으로 관심을 끌었다.

미래에셋증권이 자체 개발한 알고리즘 투자 서비스 ‘로보어드바이저’도 마찬가지의 맥락에서 인기를 얻고 있다.

미래에셋증권 로보어드바이저 서비스는 2022년 9월 출시 이후 지난해 12월 말 기준 계좌 9만9528개, 평가금액 5조7123억원을 기록했다.

특히 이 서비스는 코스콤 테스트베드 센터의 심사 절차를 통과한 검증된 알고리즘에 기반해 퇴직연금 운용에 특화되도록 설계됐다.

글로벌 우량자산에 분산투자하고 시장 상황 변화에 맞춰 자산배분안과 고객 특성을 조합해 맞춤 포트폴리오를 제안한다.

알림 메시지로 꾸준한 관리도 해준다.

로보어드바이저 서비스 신청을 위한 최소 가입 금액은 1만원이다. 미래에셋증권 퇴직연금 가입자라면 별도 수수료 없이 무료로 포트폴리오를 제공받을 수 있다.

해당 서비스는 미래에셋증권의 모바일 앱 ‘엠-스탁(M-STOCK)’을 통해 가입이 가능하다. 가입 후 ‘내 계좌 맞춤 설계’를 통해 맞춤 포트폴리오를 확인하고 승인하면 바로 운용 지시로 이어진다.

NH투자증권의 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스도 앱 등을 통해 가입이 가능하다. 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌를 통해 연간 최대 900만원까지 투자할 수 있다.

이재경 NH투자증권 채널솔루션부문 부사장은 “로보어드바이저는 역사상 처음인 코스피 5000 시대에도 인간처럼 감정에 흔들리지 않고 냉철하게 투자 원칙을 지킨다”며 “업무로 바빠 시장을 자주 확인할 수 없는 직장인들에게 퇴직연금 로보어드바이저는 변동성 장세의 든든한 방패이자 안정적인 수익의 창이 될 것”이라고 말했다. 홍태화 기자