[헤럴드경제=윤호 기자]국가정보원은 ‘AI 기반 업무 혁신’을 가속화 하기 위해 AI 분야 전문 경력직 인재를 공개 채용한다고 2일 밝혔다.

국정원은 지난달 5일 원장 직속으로 신설한 ‘AI전략총괄관’에 신승원 카이스트 교수(전 삼성전자 DX부문 부사장)를 임명하는 등 AI 대응전략 마련과 업무 혁신 작업을 본격화하고 있다.

모집 대상은 ▷AI모델 개발 ▷빅데이터 플랫폼 구축 ▷AI 데이터센터 구축 ▷AI 서비스 기획 ▷AI 보안 ▷AI 미래기술 등 총 15개 분야이며, 특정직 5~7급으로 선발할 예정이다.

채용 방식은 ‘상시 채용’으로 진행되며, 자세한 사항은 국정원 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이번 채용과 관련한 별도 설명회도 개최한다. 향후 채용 홈페이지를 통해 구체적인 일정을 게시하고 참가 신청을 받을 예정이다.

국정원 관계자는 “정보기관에도 AI는 선택이 아닌 필수 수단”이라며 “누구도 가보지 않은 미래 정보강국으로 도약하는 길에서 열정과 헌신으로 함께 일할 사람, 전문성과 경험을 갖춘 AI 인재들의 많은 관심을 바란다”고 말했다.