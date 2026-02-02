“정부 관계자들과 여당 먼저 매물 내놔야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 이준석 개혁신당 대표는 2일 “내부자들이 5월 9일까지 자신의 주택을 매각하지 않는다면, 시장은 정책을 만든 사람들조차 이 정책의 효과를 믿지 않는다고 생각할 것”이라고 말했다.

이 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 “주식시장에서 내부자가 자기 회사 주식을 파는 것은 가장 강력한 매도 신호다. 부동산 시장도 다르지 않다”며 이같이 밝혔다.

그는 “민주당 의원 165명 중 다주택자는 25명이다. 강남 4구에 주택을 보유한 의원은 20명이며, 이 중 11명은 거주하지 않고 임대를 놓고 있다”며 “대통령실과 내각 고위직 중에도 다주택자와 고가 부동산 보유자가 적지 않은 것으로 알려져 있다”고 지적했다.

다주택자 등 시장이 관망하는 모습을 보일 것이란 전망에 대해서는 “이 교착 상태를 깨는 방법은 정부관계자들과 여당 의원들이 먼저 매물을 내놓는 것”이라며 “문재인 정부 시절처럼 매매가 이루어지지 않을 금액으로 내놓는 쇼가 아니라, 실제로 거래가 성사되는 가격에 내놓아 ‘이번엔 다르다’는 신호를 주는 것”이라고 강조했다.

또한, 그는 “이재명 정부에서는 이런 일이 반복되지 않도록 대통령께서 추상같은 의지를 드러내 주시길 기대한다”며 “민주당 의원들과 정부 관계자들이 매도 계약서에 도장을 찍는지, 아니면 여전히 등기권리증을 쥐고 있는지 시장은 지켜보고 있다”고 말했다.

최고위원회의 후 기자들과 만나서는 “이재명 대통령이 시장에 구두개입하려면 더불어민주당의 내로남불로 번지고 끝나는 상황이 되지않도록 각별히 주의해달라”며 “온라인상 부정확한 정보에 휘둘리지 않았으면 좋겠다”고 전했다.