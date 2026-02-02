내국인 관광객 수는 감소세

[헤럴드경제=최원혁 기자] 지난해 제주를 찾은 외국인 관광객 70%가 중국인으로 나타났다.

1일 제주도관광협회에 따르면 2025년 제주를 찾은 관광객은 1386만1748명으로 이 가운데 외국인 관광객은 224만2187명(16.2%)으로 집계됐다.

이는 2024년보다 17.7%(33만6491명) 늘어난 수치지만 역대 최고치인 2016년(360만3021명)보다는 130만명 이상 적은 수치다.

국적별로 보면 전체 외국인 관광객 중 중국인이 70.2%(158만8107명)로 가장 많았고 대만 관광객이 23만3590명(10.4%)으로 2위를 차지했다. 이어 일본 8만2140명(3.7%), 미국 5만5449명(2.5%), 홍콩 4만9729명(2.2%), 싱가포르 4만7130명(2.1%), 인도네시아 1만6008명(0.71%), 말레이시아 1만5796명(0.7%), 태국 1만532명(0.46%) 뒤를 이었다.

증감률로 보면 태국 관광객이 전년(2577명)보다 349.7%나 늘며 가장 큰 상승을 보였다. 이는 태국 방콕 노선 전세기가 정기적으로 운항한 데 따른 영향으로 풀이된다.

대만 관광객도 전년과 비교해 46.5% 증가했으며 이 역시 대만 타이베이와 가오슝 신규 노선이 취항한 영향으로 분석된다.

정부가 지난해 9월 29일부터 한시적으로 3인 이상 중국인 단체관광객에 대한 무비자 입국을 허용하면서 감소 우려가 있었던 중국인 관광객도 전년 대비 14.8% 증가했다.

제주 관광업계는 무비자 혜택 대상이 ‘단체 관광객’에 한정됐고 중국과 제주를 잇는 노선도 늘어 타지역 무비자 입국 허용의 영향을 크게 받지 않은 것으로 보고 있다.

반면 베트남인은 무더기 무단이탈 사건으로 인한 전세기 운항이 중단된 여파로 유일하게 전년보다 21%나 감소했다.

한편 지난해 제주를 찾은 내국인 관광객 수는 1161만9551명으로 전년(1186만1654명)보다 2% 줄었다.