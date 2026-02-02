개인당 최대 250만원까지 압류 제한

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 취약계층의 금융안정과 최소한의 생활자금 보호를 위한 정책형 금융상품 ‘하나 생계비계좌’를 출시했다고 2일 밝혔다.

하나 생계비계좌는 급여·연금·복지급여 등 생계와 직결된 자금을 보다 안전하게 관리할 수 있도록 설계된 상품으로, 개인당 최대 250만원까지 예금 잔액에 대해 압류가 제한되는 것이 특징이다.

이 계좌는 전 금융기관을 통틀어 1인 1계좌만 개설할 수 있으며, 매월 1일부터 말일까지 누적 합산 입금 한도는 250만원으로 제한된다. 다만 예금에서 발생하는 이자는 한도 산정에서 제외돼 실질적인 자산 보호 효과를 높였다. 입출금이 자유로운 예금 상품으로 운영된다.

특히 하나은행은 금융권에서 선제적으로 비대면 가입을 허용해 접근성과 편의성을 강화했다. 고객은 모바일 앱 ‘하나원큐’를 통해 계좌를 개설할 수 있으며, 비대면 거래는 매주 월~토요일 오전 7시부터 오후 9시 30분까지 이용 가능하다.

하나은행 포용금융상품부 관계자는 “하나 생계비계좌는 금융 취약계층의 일상 가까이에서 실질적인 도움을 주기 위한 상품”이라며 “앞으로도 정부 정책에 적극 동참하고 금융의 사회적 역할을 충실히 수행하는 포용금융 상품을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

하나 생계비계좌에 대한 자세한 내용은 하나은행 모바일 앱 ‘하나원큐’ 또는 전국 영업점에서 확인할 수 있다.