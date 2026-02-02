[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]7월 출범하는 신설 ‘영종구’의 상징물(CI, 캐릭터)이 확정됐다.

2일 인천시 중구에 따르면 최종 확정된 상징물은 공항·바다·하늘 등 영종구의 지리적 특성과 개방성, 성장성, 미래지향적 이미지를 시각적으로 나타낸 것이 특징이다.

또 누구나 쉽게 인식하고 다양한 매체에 활용할 수 있도록 간결하면서도 상징성이 높은 디자인으로 완성됐다. 특히 주민 선호도조사 결과를 반영해 지역 주민의 공감대를 높였다.

‘상징마크(CI)’는 영종구의 지속적인 확장성과 비상(飛翔)을 무한대(∞) 궤적과 날개 모양으로 표현됐다.

무엇보다도 오른쪽으로 뻗어나가는 곡선의 형태를 취해 무한히 성장하는 도시의 정체성을 나타내는 데 초점을 맞췄다.

‘캐릭터’는 영종구에서 태어나 바다와 하늘이 만나는 곳에서 사는 요정 ‘영이’가 선정됐다.

무한대(∞) 형태의 고글을 쓴 이 캐릭터는 도시의 끝없는 가능성과 함께 하늘만큼 넓은 마음으로 사람과 사람을 잇는다는 의미가 담겼다.

구는 이번에 확정된 상징물을 향후 안내표지판, 홍보물, 공공 디자인 등 구정 전반에 활용하며 신설 ‘영종구’의 미래 비전과 지역의 가치를 알릴 예정이다.

앞서 구는 지난해 9월부터 영종구의 정체성을 나타낼 ‘CI’와 ‘캐릭터’를 개발하기 위해 사전 인식 조사, 전문가 자문, 전 국민 선호도조사, 내부 검토 등의 절차를 밟아왔고 심사를 통해 최종 디자인을 선정했다.

한편 영종구의 자연 상징물인 구화·구목·구조는 주민 설문조사 결과에 따라 영종구 출범 후 별도의 절차를 거쳐 선정이 이뤄질 계획이다.