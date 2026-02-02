[헤럴드경제=박혜림 기자] 글로벌 컨슈머 노트북 및 게이밍 노트북 시장 대표 브랜드인 에이수스가 모바일 환경에서도 완성도 높은 크리에이티브 작업을 지원하는 프로아트(ProArt) 시리즈 신제품 2종을 출시한다고 2일 밝혔다.

에이수스가 이날 공개한 제품은 ‘프로아트 고프로 에디션 PX13’과 ‘프로아트 PX13’이다.

먼저 프로아트 고프로 에디션 PX13은 고프로(GoPro)와의 협업을 통해 액션 콘텐츠 크리에이터를 위해 설계된 모델로 작업 성능과 휴대성을 동시에 강화한 것이 특징이다. CNC 가공 미끄럼 방지 패턴과 샌드블라스트 마감으로 내구성을 높이고, 고프로 아이덴티티를 반영한 시안(Cyan) 라이팅을 적용했다. 여기에 고프로 플레이어(GoPro Player)를 실행하는 전용 고프로 핫키를 통해 촬영부터 편집까지의 작업 흐름을 직관적으로 연결한다.

360도 힌지를 적용한 13.3인치 컨버터블 디자인에 두께 약 1.5㎝, 무게 약 1.38㎏의 슬림한 설계로 휴대성도 높다. 여기에 UHS-II 규격의 microSD 카드 슬롯을 지원해 현장에서 촬영한 영상을 빠르게 불러와 작업할 수 있다.

또 고프로 에디션 구매 시 전용 슬리브와 패키지를 기본 제공해 노트북과 액세서리를 효율적으로 수납할 수 있으며, 이동 중에도 촬영부터 편집까지 가능한 휴대용 스튜디오 경험을 제공한다.

프로세서로는 AMD 라이젠 AI Max+ 395를 탑재해 16코어 Zen 5 CPU와 고성능 라데온 그래픽, AI 엔진을 통합했다. 이와 함께 최대 128GB LPDDR5X 메모리를 공유 구조로 구성해 고해상도 액션 영상 편집은 물론 AI 기반 크리에이티브 작업에서도 강력한 퍼포먼스를 제공한다.

이와 더불어 GoPro 클라우드와 연동되는 ASUS 스토리큐브(StoryCube)를 통해 촬영 콘텐츠 관리부터 빠른 파일 미리보기, 분류, 검색까지 이어지는 크리에이티브 워크플로우를 한층 강화했다. 여기에 ASUS 다이얼패드(ASUS DialPad)를 적용해 정밀한 편집 제어를 지원하며, GoPro 청록색 인디케이터로 고프로 에디션만의 아이덴티티를 더했다.

신제품 구매 고객에게는 윈도우 11 홈(Windows 11 Home)이 기본 제공되며, 고프로 프리미엄+ 12개월 무료 구독권과 15% 할인 쿠폰, 어도비(Adobe) 크리에이티브 앱 3개월 무료 구독 혜택이 함께 제공된다.

AI 기반 크리에이티브 환경에 최적화된 프로아트 PX13은 이동성과 고성능을 동시에 고려한 초경량 컨버터블 노트북이다. 약 1.38㎏의 가벼운 무게와 약 1.5㎝의 슬림한 디자인, 360도 힌지를 적용해 노트북, 태블릿, 스탠드, 텐트 모드 등 다양한 형태로 활용할 수 있다. 또 미 국방성 MIL-STD-810H 내구성 기준을 충족해 이동과 야외 촬영이 잦은 환경에서도 안정적인 사용이 가능하다.

뿐만 아니라 AMD 라이젠 AI Max+ 395 프로세서를 탑재해 16코어 Zen 5 CPU와 고성능 그래픽, AI 연산을 위한 NPU를 통합했으며, 최대 128GB 통합 메모리 구조를 통해 AI 기반 작업과 고해상도 콘텐츠 편집에서도 일관된 퍼포먼스를 제공한다.

신제품에는 윈도우 11 홈(Windows 11 Home)과 1TB PCIe 4.0 SSD가 기본 제공되며, 어도비 크리에이티브 클라우드(Adobe Creative Cloud) 3개월 무료 구독과 캡컷(CapCut) 멤버십 혜택이 함께 제공된다.

고프로 에디션 PX13은 오는 25일 출시되며 프로아트 PX13은 이날부터 에이수스 공식 온라인스토어를 비롯해 네이버, G마켓, 옥션, 11번가 등 주요 온라인 마켓에서 구매할 수 있다.

한편, 신제품 관련 보다 자세한 내용은 에이수스 공식 프로아트 홈페이지에서 확인 가능하다.