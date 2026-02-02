[헤럴드경제=박혜림 기자] 토탈 이미징 솔루션 기업 캐논코리아가 국내 렌즈 교환식 카메라 시장 23년 연속 판매량 1위라는 대기록 기념 다음달 31일까지 고객 감사 정품등록 프로모션을 실시한다고 2일 밝혔다.

캐논은 2025년 결산 기준, 미러리스 카메라 전체 1위를 비롯해 APS-C 미러리스, 풀프레임 미러리스, 콤팩트 카메라에 이르기까지 국내 카메라 시장의 주요 카테고리 전반에서 1위를 달성했다. 특히 렌즈교환식 카메라, 미러리스 카메라, 풀프레임 미러리스 카메라 등 핵심 3개 부문에서 모두 1위를 차지하며 ‘트리플 크라운’ 성과를 달성했다.

캐논은 “사진과 영상의 경계가 허물어지는 하이브리드 콘텐츠 시대에 대응해, 시네마 카메라와 브이로그 카메라 등 영상 중심의 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장하며 시장 흐름을 선도해 온 전략이 주효했던 결과”라고 자평했다.

실제로 캐논은 지난해 선보인 콤팩트 시네마 카메라 ‘EOS C50’을 통해 전문 영상 제작의 진입 장벽을 낮추는 한편, 영상 성능을 대폭 강화한 중급기 ‘EOS R6 Mark III’는 예약 판매 물량 조기 매진을 기록하는 등 소비자로부터 긍정적인 반향을 얻었다. 또 브이로그 촬영에 최적화된 ‘EOS R50 V’와 ‘PowerShot V1’을 통해 영상 크리에이터 수요까지 흡수하며 시장 지배력을 더욱 공고히 했다.

캐논코리아는 국내 렌즈 교환식 카메라 시장 23년 연속 1위 달성을 기념해 정품등록 프로모션도 기획했다. 행사 기간은 이날부터 다음달 31일까지로, 기간 내 대상 제품을 구매하고 4월 7일까지 캐논코리아 공식 홈페이지에서 정품등록 이벤트 응모를 완료한 고객은 사은품을 받을 수 있다.

이번 정품등록 프로모션은 입문자부터 하이엔드 유저까지 모든 창작자가 촬영 목적과 용도에 따라 제품을 선택할 수 있도록 대상 제품을 대폭 확대했다. 대상 기종은 ▷EOS R3 ▷EOS R5 Mark II ▷EOS R5 ▷EOS R6 Mark III ▷EOS R6 Mark II ▷EOS R8 ▷EOS R7 ▷EOS R10 ▷EOS R50 V ▷EOS R50 등 캐논의 주요 인기 모델이다. 바디 단품은 물론 렌즈 포함 키트(KIT)까지 총 24종으로 구성해 선택의 폭을 넓혔다.

사은품은 ▷장시간 촬영을 돕는 정품 배터리 LP-E19, LP-E6P, LP-E17 ▷고화질 영상 기록을 위한 SD 메모리카드 ▷안정적인 촬영을 지원하는 삼각대 및 삼각대 그립 ▷백화점 모바일 상품권 등이 마련됐다. 일부 사은품은 한정 수량으로 제공하며, 구매 제품별 선택 가능한 사은품은 상이하다.

박정우 캐논코리아 대표이사는 “23년 동안 변함없이 1위를 지킬 수 있었던 원동력은 캐논의 기술력을 믿고 사랑해주신 고객 덕분”이라며 “앞으로도 사진뿐만 아니라 영상 분야에서도 캐논만의 차별화된 기술력과 가치를 전달하며 모든 창작자에게 새로운 영감과 가능성을 제공할 것”이라고 말했다.

23년 연속 1위 기념 EOS R 시리즈 정품등록 프로모션 관련 자세한 사항은 캐논코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.