작년 4분기 외식산업경기동향지수 하락 소비쿠폰 끝·고환율…체감경기 뒷걸음질 올 1분기 변동성 제한, 완만한 회복 전망

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난해 연말 성수기에도 외식업계 체감 경기가 좀처럼 살아나지 못한 것으로 나타났다. 민생회복 소비쿠폰 효과가 약화된 가운데 고환율과 물가 상승이 겹치면서 전통적으로 매출 반등을 기대하던 연말 특수가 사실상 사라졌다는 평가가 나온다.

2일 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 지난 30일 발간한 ‘외식산업경기동향지수’ 보고서에 따르면 지난해 4분기 외식산업경기동향지수(현재지수)는 75.09로 집계됐다.

외식산업경기동향지수는 전국 외식업체 3000곳을 대상으로 조사해 산출하는 지표로, 100을 기준으로 지수가 100을 밑돌면 전년 동기 대비 매출이 감소한 업체가 증가한 업체보다 많다는 의미다.

지난해 1분기 70.76까지 떨어졌던 현재지수는 이후 반등해 3분기 76.76까지 상승했지만, 4분기에는 75.09로 전 분기 대비 1.67포인트 하락하며 상승 흐름이 멈췄다. 연말 성수기에도 체감 경기가 뚜렷하게 개선되지 못한 셈이다.

이런 결과는 지난해 3분기 외식업 매출을 일정 부분 떠받쳤던 민생회복 소비쿠폰 효과가 약화된 데다, 고환율 기조와 물가 상승이 맞물리며 소비 심리가 위축된 영향으로 분석된다.

업종별로 봐도 연말에 매출 증가를 기대했던 주요 업종들의 체감 경기는 모두 뒷걸음질쳤다. 한식 육류 요리 전문점의 현재지수는 3분기 71.56에서 4분기 68.90으로 낮아졌고, 주점업 역시 같은 기간 69.85에서 67.14로 하락했다. 비교적 견조한 흐름을 유지해온 피자·햄버거·샌드위치 및 유사 음식점업마저 95.09에서 89.57로 떨어지며 연말을 계기로 한 매출 반등에 실패했다.

주요 업종의 지수가 일제히 하락하면서 연말 매출 회복에 대한 기존 인식이 흔들리고 있다는 분석이 제기된다.

어윤선 세종사이버대학교 외식창업프랜차이즈학과 교수는 보고서에서 “지난해 4분기는 전통적인 연말 특수가 더 이상 통하지 않는 현실을 보여줬다”며 “특정 업종에 국한되지 않고 외식업 전반에서 매출이 함께 줄었고, 소비자들이 메뉴를 바꾸는 수준을 넘어 외식 자체를 줄이는 방향으로 소비 행태를 바꾸고 있는 점이 확인됐다”고 설명했다.

다만 올들어서 외식업 경기의 완만한 반등 가능성이 거론되고 있다. 올해 1분기 외식산업경기전망지수는 83.98로, 지난해 4분기보다 체감 경기가 다소 나아질 것으로 예상됐다.

지수는 여전히 기준선인 100을 밑돌고 있지만, 당장 시장 흐름을 크게 뒤흔들 만한 사회·경제적 변수는 두드러지지 않는 상황이라는 점에서 단기간에 체감 경기가 급격히 악화되거나 큰 폭의 변동이 나타날 가능성은 높지 않다는 관측이 나온다.

단기적으로는 계절적 요인이 변수로 꼽힌다. 설 연휴가 포함된 1분기는 외식 수요가 위축되는 시기로, 연휴 기간 소비가 가정 내로 이동하면서 매출에 부담을 줄 수 있다. 다만 올해 설 연휴가 비교적 짧고 2월이 전통적인 비수기라는 점을 감안하면, 연초의 일시적인 부진이 분기 전체 흐름에 미치는 영향은 크지 않을 것이라는 분석도 있다.

이런 전망과 별개로 비용 측면의 구조적 부담은 여전히 남아 있다. 식재료 원가지수 하락에도 고환율에 따른 수입 식자재 가격 상승 가능성과 연초 임금 인상분 반영이 외식업계의 경영 부담을 키울 수 있다는 우려도 제기된다.

업계에서는 체감 경기가 일부 개선되더라도 실제 수익성 회복으로 이어지기까지는 상당한 시간이 필요할 것이라는 관측이 나온다.