[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크의 다섯 번째 15억뷰 뮤직비디오가 나왔다.

2일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘마지막처럼’ 뮤직비디오가 이날 오전 2시 57분께 유튜브 조회수 15억 회를 돌파했다. 지난 2017년 6월 22일 공개된 지 약 8년 7개월 만이다.

블랙핑크의 영상 중 15억 뷰를 넘긴 것은 총 5편이다. 앞서 ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’(23억 뷰), ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’(21억 뷰), ‘붐바야’(18억 뷰) 뮤직비디오와 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 안무 영상(19억 뷰)이 같은 조회수를 달성했다.

‘마지막처럼’은 중독성 있는 리드 신스와 로맨틱한 가사의 댄스곡이다. 공개 당시 미국과 영국을 포함한 74개국 아이튠즈 송 차트에서 1위에 올랐으며, 월드와이드 차트 정상을 꿰찼다. 또 그해 ‘전 세계에서 가장 많은 사랑을 받은 K팝 비디오’로 선정되기도 했다.

지금까지 유튜브에서 총 50편의 억대뷰 콘텐츠를 배출한 블랙핑크는 독보적인 유튜브 퀸이다. 채널의 구독자 수는 전 세계 아티스트 중 최다인 9970만 명. 누적 조회수는 411억 회를 돌파했다.

블랙핑크는 오는 27일 오후 2시(한국시간) 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’을 발매한다. 정규 2집 ‘본 핑크(BORN PINK)’ 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 앨범이다.