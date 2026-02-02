고지구 궤도 우주 정보 수집 핵심 역할 수행 위성 관제 및 지상국 운영, 우주 데이터 확보 심우주·고지구 궤도, 위성 관제·운용 역량 검증

[헤럴드경제=고재우 기자] KT SAT는 미국 항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사 프로젝트인 아르테미스 2호 미션에 함께 실려 발사되는 대한민국 ‘K-라드큐브(RadCube)’ 사업에 참여한다고 2일 밝혔다.

아르테미스 2호는 NASA가 총괄하는 유인 달 탐사 미션이다. 4명의 우주비행사가 탑승한 오리온 우주선이 달 주변을 비행한 뒤 지구로 귀환한다.

해당 미션에 대한민국이 국제 파트너 국가로 참여해 큐브위성인 K-라드큐브가 탑재된다. K-라드큐브는 고지구 궤도(HEO) 환경에서 우주 데이터를 수집하는 임무를 수행한다. 국내 개발 위성 가운데 최초로 밴앨런대를 통과해 우주 방사선을 직접 측정하고, 방사선이 우주인과 우주용 반도체 소자∙부품에 미치는 영향 등을 분석하기 위한 기초 데이터를 수집할 예정이다.

KT SAT은 K-라드큐브의 위성 관제와 지상국 운영을 아우른다. 텔레메트리 송수신, 위성 상태 모니터링, 자체 개발 소프트웨어 기반 과학 데이터 수집 등 위성 운용 전 과정에 참여해 우주 데이터를 안정적으로 확보하는 역할을 맡는다.

K-라드큐브 사업은 우주 탐사 분야 원천 기술력을 확보하기 위한 프로젝트다. 발사 조건과 위성 상태, 우주 환경 등 요인에 따라 성패가 좌우될 만큼 난이도가 높은 미션이란 게 KT SAT 설명이다.

이를 위해 KT SAT은 우주환경에서 발생할 수 있는 불확실성을 최소화하고, 미션의 성공률을 높이기 위해 엔드투엔드(End-to-end) 통합 운용 체계를 구축했다. 또 미국, 유럽, 아시아, 남미 등 전 세계 총 5개 지상국을 연동하고, 우주 데이터 분석을 위한 전용 소프트웨어를 직접 개발하는 등 위성 전문 기술력을 총동원했다.

서영수 KT SAT 대표는 “아르테미스 2호는 인류가 다시 달로 나아가는 역사적인 미션”이라며 “이를 통해 심우주 및 비정지 궤도 위성 운용 역량을 고도화하고, 향후 달·화성 탐사 등 글로벌 우주 프로젝트 참여 기반을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.