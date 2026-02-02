한진, 중진공 ‘2025 온라인수출 공동물류’ 수행 67개 중소 브랜드 해외 안착 지원

[헤럴드경제=서재근 기자] 한진은 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)이 주관한 ‘2025년 온라인수출 공동물류 사업’을 성공적으로 수행하며, 참여 중소상공인의 해외 배송 물량을 전년 대비 44% 성장시켰다고 2일 밝혔다.

한진은 지난 2022년부터 4년 연속 해당 사업의 수행기관으로 참여해왔다. 한진은 소상공인 특화 물류 서비스 원클릭을 통해 지난해 총 67개 중소 셀러를 대상으로 미국·일본 등 주요 시장 진출을 위한 국제 특송을 지원하며, 총 1만3300여 건의 수출 물량을 안정적으로 처리했다.

‘온라인수출 공동물류 사업’은 전자상거래 기반 수출을 진행 중인 중소기업의 물류비 부담을 낮추고 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 정부가 주도하는 사업이다. 중기부와 중진공은 수출 물류 전문성을 갖춘 기업들과 공동지원체계를 구축해 실질적인 지원을 제공하고 있으며, 한진은 이 사업의 주요 파트너로서 탄탄한 물류 네트워크를 통해 중소상공인의 해외 진출을 뒷받침하고 있다.

특히 ‘K-뷰티’ 열풍이 거센 일본 시장에서의 성과가 두드러졌다. 지난해 원클릭을 통한 일본행 배송 물량은 전년 대비 82.8% 급증했다. 실제 큐텐 재팬에 입점한 셀러 W사의 경우, 한진 원클릭 글로벌의 역직구 특송 물류을 활용해 배송 경쟁력을 확보했고, 그 결과 전년 대비 주문량이 203% 이상 상승하는 쾌거를 거뒀다.

지난해 관세 이슈 등으로 치솟는 물류비가 중소셀러에게 큰 부담으로 작용했으나, 한진은 합리적인 운임 체계를 유지하며 셀러가 짊어져야 할 비용 부담을 덜어냈다. 이를 통해 미국 진출에 성공한 수제화 브랜드 J사는 전년 대비 물동량이 62% 이상 늘었다. 해당 업체는 현재 늘어난 현지 수요에 힘입어 단순 특송을 넘어 한진의 역직구 풀필먼트 서비스 도입까지 논의 중이다.

한진 관계자는 “지난해는 수출 변동성 확대로 인해 자금력이 부족한 인디 브랜드들의 물류비 고민이 어느 때보다 깊었던 시기”라며 “원클릭 서비스가 소상공인의 비용 부담을 덜고 해외 진출의 마중물 역할을 수행했음을 입증했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

한편, 한진은 2026년에도 중진공을 비롯한 다양한 기관과의 협력을 강화하여 유망한 K-브랜드 발굴과 소상공인, 중소기업의 글로벌 시장 안착을 지속해서 지원할 계획이다.