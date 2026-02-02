밀라노 전역 랜드마크 포함 10곳서 2월간 진행

[헤럴드경제=차민주 기자] 국제올림픽위원회(IOC) 공식 파트너인 삼성전자가 이탈리아 밀라노에서 ‘2026 밀라노 동계올림픽’ 옥외광고를 진행한다.

2일 삼성전자는 ‘2026 밀라노 코르티나 올림픽·패럴림픽’ 옥외광고를 ▷밀라노 두오모 ▷산 바빌라 ▷카르도나 ▷포르타 베네치아 등 밀라노 전역 랜드마크를 포함해 총 10곳에서 지난 1일부터 오는 28일까지 운영한다고 밝혔다.

이 중 일부 옥외광고는 패럴림픽이 종료되는 3월 말까지 진행된다.

삼성전자는 이번 옥외광고에 ‘팀 삼성 갤럭시(Team Samsung Galaxy)’ 선수들이 참여해 삼성전자의 올림픽 메시지인 ‘열린 마음은 언제나 승리한다(Open always wins)’를 전한다고 설명했다.

삼성전자에 따르면 이탈리아 프리스타일 스키 대표이자 남매인 플로라 타바넬리(Flora Tabanelli)와 미로 타바넬리(Miro Tabanelli) 선수, 스노보드 선수 이안 마테올리(Ian Mateoli), 파라 스노보드 선수 자코포 루치니(Jacopo Luchini)가 옥외광고에 참여했다.

이 선수들은 가족이나 친구, 코치 등과 함께한 올림픽 여정의 순간을 갤럭시 Z플립7로 촬영한 ‘빅토리 셀피’로 담아냈다.

이어 삼성전자는 30년 가까이 올림픽 공식 파트너로서 모바일 기술을 통해 전 세계 팬이 올림픽을 보다 즐길 수 있도록 기여하고 있다고 강조했다.