[헤럴드경제=장연주 기자] 국제 금값이 연일 사상 최고치를 경신하는 가운데, 중국에서 폐기된 휴대전화 칩에서 금을 추출했다는 이른바 ‘유심 연금술’ 영상이 온라인에서 확산하며 진위 논란에 휘말렸다.

지난 달 31일 중국중앙(CC)TV에 따르면, 더우인 등 현지 사회관계망서비스(SNS)에 광둥성에 거주하는 한 남성이 폐 휴대전화에 들어 있는 유심칩(SIM 카드)과 전자부품을 활용해 금을 추출했다고 주장하는 영상이 올라왔다.

영상에는 강산성 용액으로 부품을 녹인 뒤 전해 환원 등 여러 화학 공정을 거쳐 금을 분리하는 과정이 담겼다.

남성은 “직접 측정한 결과 총 191.73g의 금을 얻었다”고 주장했다. 이는 시세 기준으로 약 4800만~5000만원에 달하는 규모다.

해당 영상은 금값 급등과 맞물려 빠르게 확산했지만, 이를 따라 하려는 움직임에 대한 안전사고와 환경 오염 우려도 함께 제기되고 있다. 강산성 화학물질을 사용하는 과정에서 인체와 환경에 심각한 위험이 발생할 수 있기 때문이다.

이 같은 주장에 대해 전문가들은 영상 속 수치 자체가 현실적이지 않다고 지적했다.

귀금속 재활용 업계에 따르면, SIM 카드 한장에 포함된 금의 양은 0.5㎎이 채 안되며 190g 이상의 금을 얻으려면 최소 수십만장의 카드가 필요하다는 지적이다.

한 전문가는 “SIM 카드에서 0.02g은 물론 그 1000분의 1 수준도 추출하기 어렵다”고 말했다.

결국 논란이 커지자 영상을 만든 원작자는 “유심 카드 외에도 도금 성분이 많이 포함된 다른 폐기물을 함께 사용했다”고 해명했다.

이에 따라 유심 연금술 대한 기대감은 빠르게 식는 분위기다.

한편, 국내에서는 실제 금이 사용된 한정판 전자제품이 재조명되며 화제를 모았다.

지난해 금은방 ‘쥬얼리루이’를 운영하는 유튜버 ‘링링언니’는 자신의 채널을 통해 팬택 스카이 ‘듀퐁 에디션’ 휴대전화의 상단 로고 장식에 18K 금이 사용된 것으로 확인됐다고 밝힌 바 있다. 이 제품은 2009년 팬택 스카이와 명품 브랜드 듀퐁이 협업해 3만대 한정으로 출시된 모델이다.

최근에는 LG전자가 한정 판매했던 휘센 에어컨 일부 모델의 로고가 순금이라는 사실도 알려졌다.

LG전자는 2005년과 2008년 에어컨 세계 판매 1위 달성을 기념해 순금 로고가 부착된 제품을 선착순 1만명에게 공급한 바 있다.