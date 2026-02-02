부산·대전 등 전국 13개 지점 참여 황기연 행장 “기부 규모 2배 확대”

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 설 명절을 맞아 전국 17개 사회복지시설에 총 3억6000만원을 기부하고 임직원이 함께하는 봉사활동을 펼쳤다고 2일 밝혔다.

부산·대전·광주 등 전국 13개 수은 지점 직원은 지역 내 사회복지시설을 방문해 아동·장애인·취약 고령층 등에게 명절 음식과 필요 물품을 전달했다.

이에 앞서 여의도 본점 임직원도 지난달 29일 서울역 인근 노숙인 대상 무료 급식소에 기부금을 전달하고 배식 봉사활동을 펼쳤다. 오는 4일에도 아동복지시설을 찾아 보육 봉사활동을 실시할 예정이다.

황기연 수은 행장은 “설 명절과 수은 창립 50주년이라는 뜻깊은 해를 맞아 나눔의 규모를 전년 대비 두 배로 확대했다”면서 “전국 지점이 참여하는 봉사활동을 통해 지역과의 상생 가치를 현장에서 실천했다. 앞으로도 지역 기반 사회공헌을 지속 추진해 상생의 성과를 체계적으로 실현하겠다”고 전했다.