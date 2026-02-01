[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 김선호가 같은 소속사 배우 차은우와 비슷한 방법으로 탈세를 했다는 의혹이 제기된 가운데, 소속사 측이 “법적, 세무적 절차를 성실히 준수하고 있다”고 반박했다.

김선호의 소속사 판타지오는 1일 공식입장을 내고 “현재 김선호는 판타지오와 개인 명의로 전속계약을 체결해 활동 중으로, 현재의 계약 관계나 활동과 관련해 법적·세무적 절차를 성실히 준수하고 있다”면서 “김선호와 판타지오의 계약 및 활동과 관련해서는 어떠한 문제도 존재하지 않음을 분명히 말씀드린다”라고 밝혔다.

앞서 이날 한 매체는 김선호가 서울 용산구에 위치한 자신의 자택 주소지에 가족을 임원으로 둔 공연 기획사 법인을 만들어 운영 중이라고 보도했다.

이 매체는 김선호가 법인 계좌를 통해 부모에게 매달 수백만원에서 많게는 수천만원에 이르는 월급을 지급했고, 법인 카드를 사적으로 유용하는 등 실질적인 ‘절세(탈세)’를 한 정황도 포착됐다고 했다.

판타지오는 페이퍼 컴퍼니를 의심받은 1인 법인에 대해 “연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 법인으로, 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다”라고 주장했다.

다만 판타지오로 이적하면서 실제 사업 활동은 1년 여 전부터 이뤄지지 않았고 현재는 관련 법률과 절차에 따라 폐업 절차를 진행 중에 있다고 부연했다.

소속사는 “앞으로도 모든 활동에 있어 관련 법과 절차를 준수하하고 배우의 활동이 불필요한 오해 없이 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 김선호와 같은 소속사인 차은우는 지난해 서울지방국세청으로부터 고강도 세무조사를 받고, 200억원이 넘는 소득세 추징 통보를 받으며 탈세 논란에 휩싸였다.