종업원 1인당 매출 2.75억 원…부채비율 31.2%p 하락 R&D·설비·해외투자·수출 총액 모두 증가…성장세 확인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 2월 2일 ‘2025년 여성기업 실태조사 결과’를 발표했다. 이번 조사는 2024년 기준 여성기업의 경영 성과와 성장 활동, 정책 수요 등을 종합적으로 분석한 국가승인통계다.

조사 결과에 따르면 여성기업의 기업체당 평균 매출액은 22.7억 원으로 전년(19.8억 원) 대비 15.0% 증가했다. 평균 당기순이익도 0.8억 원으로 전년보다 9.3% 늘었다. 생산성과 재무구조, 투자 및 수출 등 주요 지표 전반에서 개선 흐름이 확인됐다.

여성기업의 종업원 1인당 평균 매출액은 2.75억 원으로 전년(2.08억 원) 대비 크게 증가했다. 부채비율은 91.9%로 전년(123.1%)보다 31.2%포인트 하락해 재무 안정성이 개선된 반면, 매출액 대비 순이익률은 3.3%로 전년 대비 0.2%포인트 소폭 낮아졌다.

투자와 수출 지표도 성장세를 보였다. 연구개발(R&D) 투자 평균금액은 3.4억 원으로 전년(2.5억 원) 대비 34.9% 증가했고, 수출 평균금액은 29.0억 원으로 전년(25.9억 원) 대비 11.9% 늘었다. 국내 설비투자와 해외투자 역시 전년 대비 총 투자금액이 증가한 것으로 나타났다.

고용 측면에서는 여성기업의 평균 종사자 수가 8.3명으로 조사됐다. 이 가운데 정규직은 7.1명(86.5%), 비정규직은 1.1명(13.5%)이었다. 성별로는 여성과 남성 종사자 수가 각각 평균 4.1명으로 동일하게 집계됐다.

여성기업인의 인식 조사에서는 강점으로 ‘섬세함’(56.0%)이 가장 많이 꼽혔고, 약점으로는 ‘도전정신 부족’(36.5%)이 가장 높은 응답 비중을 차지했다. 남성기업인에 비해 불리하다고 느끼는 요소로는 ‘일·가정 양립 부담’이 15.2%로 가장 높았다.

정책 수요 조사에서는 여성기업 성장을 위해 필요한 정책으로 ‘세제지원’(37.2%), ‘자금지원’(29.1%), ‘인력지원’(14.5%), ‘판로지원’(14.3%) 순으로 나타났다. 정책 이용 효과 체감 비율은 ‘자금지원’이 91.7%로 가장 높게 조사됐다.

중기부는 이번 실태조사 결과를 바탕으로 여성기업의 경영 성과와 투자·수출 확대 추이, 정책 수요 및 애로사항을 종합 분석해 향후 여성기업 지원 정책의 기획과 점검, 보완에 활용할 계획이다. 아울러 지난해 10월 발표한 ‘제2차 여성기업 활동촉진 기본계획’의 세부 과제를 반영해 향후 실태조사 문항을 재설계하고, 조사 결과의 정책 활용도를 높일 방침이다.

올해는 여성기업의 신산업 진출 확대를 위해 AI·바이오 등 첨단기술을 활용해 여성의 건강과 삶의 질 향상을 목표로 하는 펨테크(FemTech) 유망기업을 발굴·지원하는 신규 사업도 추진한다. 전국 18개 광역시·도에 위치한 여성전용 창업보육센터를 중심으로 창업부터 성장 단계까지 전 주기에 걸친 지원체계를 구축하고, 마케팅·재무·금융투자·글로벌 전략 경영 등 전문 교육도 지속 확대할 계획이다.

김대희 중소기업전략기획관은 “이번 실태조사를 통해 여성기업의 경영 현황과 성장 활동, 정책 수요를 보다 구체적으로 파악할 수 있었다”며 “조사 결과를 토대로 여성기업의 성장 단계와 특성에 맞는 정책을 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 실태조사 보고서는 중소벤처기업부 누리집과 여성기업 종합정보포털을 통해 확인할 수 있다.