노르웨이 육군에 천무 공급 확정 납기·화력·정밀 유도 등이 강점 ‘전략경제협력’ 특사 성과 평가

한화에어로스페이스가 노르웨이 육군이 추진하는 190억크로네(2조8000억원) 규모의 차세대 장거리 정밀화력 체계(LRPFS) 사업 수주에 성공했다. 미국·독일·프랑스 등 방산기업들과 치열한 경쟁 끝에 얻어낸 성과다.

노르웨이 국방부는 29일(현지시간) 한화에어로스페이스를 LRPFS의 최종사업자로 선정했다고 밝혔다. 앞서 노르웨이 의회는 지난 27일 LRPFS 조달 프로젝트 승인 법안을 본회의에서 통과시켰고, 노르웨이 국방부는 법안 통과 후 이틀 만에 최종 사업자를 선정했다.

한화에어로스페이스는 30일 계약 체결 후 다연장 로켓 천무를 노르웨이에 공급하게 된다. 천무는 납기 예측 가능성이 크고 고기동 차륜형 플랫폼을 기반으로 한 높은 기동성, 운용 유연성이 강점으로 꼽힌다. 다수의 로켓을 신속하게 다룰 수 있는 화력 구성과 정밀 유도 능력 역시 높게 평가받는다.

당초 노르웨이 측은 기존 북대서양조약기구(NATO) 체계 호환성 등을 이유로 록히드마틴의 하이마스(HIMARS), 독일-프랑스 합작기업 KNDS의 유로 풀스(EURO-PULS) 등을 놓고 저울질한 것으로 알려졌다.

방산업계는 록히드마틴과 KNDS가 우세했던 수주전의 분위기가 달라진 것은 우리 정부의 외교적 지원이 있었기 때문이라고 보고 있다. 강훈식 대통령 비서실장은 작년 10월 ‘전략경제협력’ 특사 자격으로 노르웨이를 방문했을 당시, 노르웨이 정부 고위 관계자들을 연달아 만나며 이재명 대통령의 친서를 전달하고 한국 정부 차원의 협력 의지를 설명한 것으로 알려졌다. 고은결 기자