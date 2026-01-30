1·29 대책 공급효과 놓고 이틀째 이견 서울시 “민간 정비사업 활성화가 먼저” 국토부 “서울시 판단 잘못…실현 가능”

29일 발표된 ‘도심 주택공급 확대 및 신속화 방안’을 놓고 국토교통부와 서울시가 이틀째 갈등을 이어가고 있다. 태릉CC, 용산국제업무지구 등을 포함해 정부가 발표한 서울 공급물량(3만2000가구)의 절반 이상 물량을 놓고 양측이 첨예하게 맞서고 있다. 직접적인 협의 당사자인 서울시와 국토부 간 논의 진행이 원활하지 않을 경우, 빠른 공급효과를 내긴 어려울 것이라는 전망이 나온다.

‘1·29 대책’ 발표 이틀째인 30일에도 서울시와 국토부의 강대강 대치는 지속되고 있다. 김병민 서울시 정무부시장은 KBS1라디오에 나와 “민간 공급을 억누른 10·15대책의 부작용을 해소하기 위한 서울시의 요구는 단 한 건도 반영되지 않았다”고 했다. 이에 대해 김이탁 국토부 제1차관 또한 MBC라디오에 출연해 “(서울시의 주장은) 잘못됐다고 생각한다”고 맞섰다.

▶용산국제업무지구, 국토부 “1만호 돼야” VS 서울시 “8000호가 최대”=발표의 핵심이었던 용산국제업무지구에 대해 서울시는 8000가구 이상 주택공급이 강행될 경우, 1인당 녹지비율이 줄어들고 소형 주택이 대거 공급돼 양질의 주거공급이 어려워질 것이라 주장했다.

시는 “용산은 3~4인가구를 위한 30평대 아파트가 주력이 되야 한다는 게 서울시 판단”이라며 “1만호가 되면 10평대 소형 평형이 늘어나고 그에 따라 1인당 녹지 비율이 (6000가구 기준) 7.9㎡에서 4.7㎡까지 떨어질 수 있다”고 우려했다. 전체 녹지 면적이 40% 정도 축소돼 주거의 질이 하락할 것이라는게 시의 입장이다. 토지이용계획까지 변경해야 하기 때문에, 공사기간도 2년 넘게 추가될 수 있다고 강조했다.

이에 대해 국토부는 서울시의 반대가 지방선거를 앞둔 정치적인 움직임이라고 보고 있다. 국토부 관계자는 “현재 단계에선 소형 평형이 늘어날 것이라고 단정지을 수 없다”며 “8000가구에서 2만가구 이런 식으로 두 배 이상 늘어난다면 소형평형이 확 늘어날 수 있겠지만 용산은 용적률이 800%, 1000%에 달해 그렇지 않을 것”이라고 반박했다.

▶서울시 “태릉CC보다 현실성 없어” vs 국토부 “이번엔 달라”=6800가구로 잡은 태릉CC 공급안을 놓고도 양측의 의견이 엇갈리고 있다.

시는 “해제되는 그린벨트(개발제한구역) 면적에 비해 주택공급 효과가 미비하다”면서 “대신 인근 중계동 등 도심 정비사업을 통하면 2만7000가구를 공급할 수 있다”고 대안을 제시했다.

반면 국토부는 태릉CC 일대의 만성적인 교통체증 해소를 위한 대책과 노원구의 자족기능을 살릴 수 있는 일자리 대책을 마련하겠다는 입장이다. 이외에도 서울시는 “동대문구 국방연구원 부지 등은 시와 자치구와의 높이, 경관 등에 대한 협의가 필요해 사실상 반대했지만 이번 공급안에 들어갔다”면서 “강남구청 부지는 갈 곳이 정해지지도 않았고 중랑 면목행정복합타운은 시가 진행 중이던 사업임에도 신규부지처럼 포함됐다”고도 지적했다.

국토부는 강남구청 노후청사 복합개발에 대해 “이전지가 정해지지 않은 것은 사실이나 구청과의 개발에 대한 공감대가 형성돼 있다”면서 “태릉CC는 세계유산영향평가를 하도록 국가유산청과 협의가 돼 있고 교통대책도 같이 내놓을 것”이라며 팽팽하게 맞섰다.

이 같은 첨예한 입장 차는 국토부는 공공 주도 공급을, 서울시는 민간 정비사업 활성화를 주택 공급 문제 해법으로 바라보는데서 비롯된다. 정부 입장에서는 공공 주도 방식이 물량 및 사업 추진 과정에서의 안정성을 확보하는데 유리하지만 서울시는 민간 정비사업이 주택공급의 90%를 담당하는 만큼 공급 절벽을 해소할 수 있는 단기 처방이라고 보고 있어서다.

김희량·신혜원 기자