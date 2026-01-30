재정 및 미래 대비 국제사회 협력 논의 참여

[헤럴드경제=양영경 기자] 기획예산처가 국제사회에 공식 출범을 알리며 글로벌 재정 협력 강화에 나섰다.

기획처는 30일 임기근 기획처 장관 직무대행 차관이 주요 20개국(G20)과 아시아태평양경제협력체(APEC) 소속 국가들의 예산·재정 당국, 국제통화기금(IMF), 경제개발협력기구(OECD) 등 주요 국제기구에 협력 의사를 담은 서한을 발송했다고 밝혔다.

이번 서한은 기획예산처 출범 사실을 국제사회에 공식적으로 알리는 동시에 국가 재정정책을 총괄하고 중장기 발전 전략을 기획하는 부처로서 대외 협력 기반을 구축하기 위한 첫 행보다.

임 직무대행은 서한을 통해 중장기 국가발전 전략 수립, 성과 기반 재정 운용 등 기획처의 핵심 기능과 역할을 설명했다.

아울러 재정 정책을 중심으로 인구구조 변화, 기후·환경 문제, 인공지능(AI)을 포함한 산업·기술 대전환 등 국제사회가 직면한 공통 과제에 대응하기 위한 글로벌 논의와 정책 공조에 적극 참여하겠다는 의지를 밝혔다.

기획처는 개발도상국과의 지식공유 협력도 본격적으로 추진할 계획이다. 재정정책 운영 경험과 제도 개선 사례, 재정정보시스템 구축 등 축적된 정책 역량을 공유해 개도국의 재정 거버넌스 강화를 지원하고, 이를 통해 협력 관계에서 위상을 높이고 국가 영향력을 확대해 나간다는 방침이다.

이를 위해 기획처는 지난 2일 출범과 동시에 국제 협력을 전담하는 ‘국제재정협력과’를 신설했다. 주요국 정부와 국제기구를 대상으로 한 활발한 실무 협의를 통해 소통과 협력 체계를 신속히 구축해 나간다는 계획이다.

정창길 재정참여정책관은 “기획처는 국내 재정 운용에 머물지 않고 국제사회와 함께 구조적 과제를 논의하고 해법을 모색하는 부처로 자리매김할 것”이라며 “국제 협력 역량 강화를 위한 다양한 노력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.