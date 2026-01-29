[헤럴드경제=고승희 기자] 방시혁 하이브 의장과 박진영 JYP엔터테인먼트 설립자 등 K-팝계 리더들이 ‘2026 빌보드 파워 100’에 선정됐다.

빌보드는 28일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 올해 ‘빌보드 파워 100’ 명단을 발표했다. 이 리스트는 세계 음악 산업에서 가장 영향력 있는 인물을 선정한다.

방시혁 의장을 비롯해 이재상 하이브 대표이사와 아이작 리 하이브 아메리카 의장 겸 CEO(최고경영자)는 음악 산업계 리더 40인을 꼽는 ‘리더보드’ 부문 30위에 공동 선정됐다.

빌보드는 “하이브는 ‘멀티 홈·멀티 장르’(세계 각지에 K-팝 제작 시스템을 도입해 현지 가수를 육성하는 방식) 전략을 통해 해외 거점을 구축하고, K-팝식 아티스트 및 팬덤 개발 방식을 글로벌 시장에서 활용하고 있다”고 설명했다.

세 사람은 음악 제작과 소비 과정 등 다방면에 미치는 영향력을 복합적으로 평가하는 ‘멀티섹터’ 부문 5위에도 함께 올랐다.

방 의장은 2020년, 2022∼2025년에 이어 올해까지 총 6회째 ‘빌보드 파워 100’에 선정됐다. 빌보드는 “하이브는 한국에서 제작한 아티스트를 미국을 비롯한 해외 시장으로 단순히 수출하는 데 그치지 않는다”며 현지화 모델을 조명했다.

박진영 설립자를 비롯해 정욱 JYP 대표이사와 신현국 JYP아메리카 대표 겸 JYP CSO(최고전략책임자)는 ‘멀티섹터’ 부문 12위에 올랐다.

빌보드는 “JYP는 K-팝의 세계적인 인기를 타고 2025년 2분기에 1억5700만달러(공시 기준 약 2158억원)에 달하는 매출을 달성했다”며 “음반과 스트리밍 실적도 호조를 보인 가운데, 해당 분기 하이라이트는 그룹 스트레이 키즈의 ‘도미네이트’ 월드투어 덕분에 각각 342%·356% 증가한 콘서트와 굿즈상품 수입이었다”고 소개했다.