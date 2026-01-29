- ETRI, 자율주행 AI·V2X 융합 대전-세종 실증 - 실증데이터 개방해 모빌리티 산업생태계 구축

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 연구진이 개발한 자율주행 인공지능(AI) 기술과 도로 인프라 기술이 도심과 고속화 도로를 달리는 대중교통에 적용, 운전자 개입 없는 자율주행 대중교통 시대가 활짝 열릴 전망이다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 대전광역시 및 지역 자율주행 전문 기업들과 함께 30일부터 ‘대전광역시 자율주행 시범운행지구 여객운송 서비스’를 시작한다고 밝혔다.

이번 사업은 대전이 독자적인 자율주행 기술 역량과 산업 생태계를 확보하고, 세종·충북과 연계한 충청권 광역 자율주행 교통 체계를 구축하기 위해 대덕연구개발특구를 중심으로 추진됐다.

자율주행 버스는 ‘카이스트~신세계백화점~대덕고~하나아파트~반석역~세종터미널’ 구간을 운행한다.

해당 노선은 지하철(반석역)과 시외버스(세종터미널)를 연결하는 구조로, 자율주행 차량이 체험용이 아닌 실질적인 미래형 대중교통서비스(MaaS)의 핵심 역할을 수행할 수 있음을 보여준다.

시범운행은 무상으로 평일에만 진행되며, 30일부터 3월 말까지는 하루 1회 왕복 운행한다.

4월부터는 자율주행 한정운수면허를 취득해 2028년 12월 31일까지 유상 여객운송 서비스로 전환하고, 정류장 및 운행 횟수를 확대해 나갈 계획이다.

ETRI 연구진은 이번 자율주행 버스에 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원 및 자율주행기술개발사업단의 국책 연구개발 과제를 통해 확보한 핵심 원천기술을 적용했다.

주요 기술은 ▷혼잡도로 주행 위험상황에 최적 주행행동 결정을 위한 강화학습형 자율주행 AI SW 기술개발 ▷자율주행을 위한 이기종 V2X Seamless 통신 기반 자율협력주행 기술 개발 ▷악천후/비정형 환경변화에서의 Seamless 자율주행을 위한 인지/판단 AI SW 핵심기술 개발 등이다.

이 기술이 적용된 자율주행 버스는 대전 도심 구간에서는 시속 50km, 세종으로 향하는 간선급행버스체계(BRT) 구간에서는 최대 시속 80km로 주행한다.

이는 일반 시내버스와 유사한 수준으로 고속 주행 환경에서도 차선 유지, 차간 거리 제어, 끼어들기 및 급제동 대응 등 핵심 기술이 상용화 단계에 도달했음을 입증한다.

자율주행 버스 개조 및 운영은 ETRI 연구소기업 ㈜무브투가 담당하고 있으며, 이번 사례는 국가 R&D 성과가 지자체 실증 사업으로 확산되는 대표적인 모델로 활용될 예정이다.

이번 자율주행 서비스는 차량 기술뿐 아니라 관제 시스템과 도로 인프라가 결합된 입체적인 안전 체계를 갖췄다.

전국 최초로 실사 기반 고정밀 3D 정밀지도 관제시스템을 도입해 자율주행 버스의 정확한 위치와 주행 상황을 실시간으로 모니터링한다.

또한 피지컬 AI시대를 대비해 대용량 데이터를 저지연으로 전송할 수 있는 5G-NR-V2X 기술을 적용했다.

이러한 차세대 차량통신 기술을 기반으로 도로 위 객체·돌발 상황 검출 및 도로 모니터링 시스템(V2X)을 실증 노선에 적용해 무단횡단 보행자, 낙하물 등 돌발 위험 요소를 사전에 감지하고 차량에 전달함으로써 차량 센서의 사각지대를 보완하는 ‘제3의 눈’ 역할을 수행하게 된다.

관제센터의 고정밀 3D 관제, 도로 인프라의 V2X 감지, 차량 자체 센서가 유기적으로 연동돼 보이지 않는 위험까지 예측 가능한 주행 환경을 구현했다.

ETRI와 대전시는 향후 자율주행 여객운송서비스 과정에서 축적되는 ‘실도로 주행 실증 데이터’를 민간에 개방한다.

방승찬 ETRI 원장은 “이번 시범 서비스는 연구원이 중점 추진 중인 AI와 ICT(AICT) 핵심원천 기술을 공공·산업 특화 실증으로 연계한 AI와 디지털 전환(ADX) 성과의 첫 사례”라며 “안전하고 신뢰할 수 있는 자율주행 기술을 정착시키고, 광역 대중교통서비스로 실증을 통해 축적된 데이터와 기술이 다시 산업으로 환류되는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다