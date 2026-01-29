테슬라 ‘양호한 실적’에 1.05%↑ 메타 7% 상승, MS 6% 하락

[헤럴드경제=문이림 기자] 28일(현지시간) 테슬라·마이크로소프트(MS)·메타 등 매그니피센트7(M7) 주요 종목의 지난해 4분기 실적에 대한 시장 평가는 엇갈렸다. 테슬라는 전기차를 넘어 기술기업으로의 전환을 시사, 메타는 인공지능(AI) 투자 성과를 수익성으로 입증하며 시간외 거래에서 주가가 급등했다. 반면 MS는 자본지출 확대에 따른 마진 부담이 부각되며 시간 외 거래서 하락하고 있다.

29일 한국예탁결제원에 따르면 27일 기준 개인 투자자들의 테슬라 보관금액은 271억6725만달러로 해외 주식 보관금액 1위를 지키고 있다. 2위인 엔비디아 보관금액보다 51.4%(92억2503만달러) 높은 수준이다. MS와 메타는 각각 34억4159만달러, 17억3110만달러 보유하고 있다.

28일(현지시간) 테슬라는 지난해 4분기 매출이 전년 동기 대비 3% 감소한 249억 달러를 기록했다고 밝혔다. 주당순이익(EPS)은 17% 줄어든 0.50달러로 집계됐다. 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 소폭 웃돌았다.

지난해 연간 총 매출은 948억달러로 전년 대비 3% 감소했다. ‘연간 역성장’은 사상 처음이다.

지난해 테슬라의 차량 인도량은 163만6129대로 전년 대비 9% 감소했다. 연간 자동차 매출도 10% 줄어든 695억 달러에 그쳤다. 글로벌 경쟁 심화와 중국 비야디(BYD)의 공세가 실적 부진의 배경으로 꼽힌다.

이지수 한국투자증권 연구원은 “전기차 판매 부진은 이미 주가에 선반영 되었다”며 “자율주행 모멘텀 은 여전히 유효하다”고 짚었다.

테슬라는 이날 올 1분기 대량 생산을 염두에 둔 3세대 옵티머스 로봇을 공개할 계획이라고 밝혔다. 모델 S와 X의 생산을 순차적으로 중단해 옵티머스의 연간 생산 능력을 최대 100만대까지 확대한다는 구상이다.

에너지 사업은 성장세를 보였다. 에너지저장장치(ESS) 배포량은 전년 대비 49% 증가한 46.7기가와트로 역대 최고치를 기록했다. 회사 측은 “ESS 부문 마진률이 26.6%를 기록하며 새로운 수익원으로 자리 잡고 있다”고 말했다.

xAI 20억달러 투자 계획도 발표됐다. 테슬라는 xAI 시리즈 E 우선주 인수에 20억달러를 투자할 계획이다. xAI는 일론 머스크가 2023년 설립한 인공지능(AI) 스타트업으로, 주요 제품으로 챗봇 그록(Grok)이 있다. 그록을 로봇 군단의 지휘 체계로 활용할 것이란 구상도 내놨다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “이번 발표는 테슬라가 더 이상 단순한 전기차 제조사가 아니라 AI 인프라 기업으로의 전환을 본격화하고 있음을 시사한다”고 평가했다.

테슬라 주가는 시간 외 거래에서 1.05% 오르고 있다. 정규장에서는 전장 대비 0.13% 오른 431.46달러에 거래를 마쳤다.

메타, AI 수익화 증명

메타는 이날 진행된 실적 발표를 통해 AI 투자가 광고 성과 개선과 수익성 확대로 직결되고 있음을 입증해냈다.

메타는 지난해 4분기 매출이 전년 대비 24% 증가한 598억 달러를 기록했다고 밝혔다. 분기 기준 사상 최대 매출이다. EPS는 전년 동기 대비 11% 늘어난 8.88달러로 집계됐다. 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 웃돌며 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했다.

AI 고도화가 실적 개선의 핵심 동력으로 작용했다. AI 광고 알고리즘으로 광고 단가는 전년 동기 대비 6~9% 상승했다. AI 추천 엔진 개선에 힘입어 이용자 체류 시간과 광고 노출도는 12~18% 증가했다.

마크 저커버그 CEO는 “올해 전 세계에 신규 데이터센터를 건설하고, 최첨단 AI 모델을 출시해 핵심 광고 산업 전반에서 AI를 깊이 접목할 계획”이라고 말했다.

그간 시장은 공격적인 투자 확대가 이익과 현금흐름을 훼손할 수 있다는 점을 우려해왔다. 실제로 메타 주가는 전날 종가 기준 최근 3개월간 11.01% 하락했다. 뱅크오브아메리카는 전날 “올해 비용 가이던스에 대한 부담과 예상보다 큰 투자 사이클이 시작될 가능성은 변수”라고 짚기도 했다.

수익성에 대한 시장의 우려는 상당 부분 불식됐다는 평가가 나온다. 총비용은 전년 대비 약 40% 증가했지만, 매출 확대에 따른 규모의 경제 효과로 자유현금흐름(FCF)은 오히려 증가했다.

가이던스도 시장 기대를 웃돌았다. 메타는 올해 자본지출(CapEx)을 1150억~1350억 달러로 제시했다. 이는 시장 예상치를 약 20% 상회하는 수준으로, 전년 투자 규모(722억 달러) 대비 약 1.9배에 해당한다. 월스트리트저널(WSJ)은 “메타는 AI 인프라 구축을 위한 대규모 확대 계획을 발표해 공격적인 AI 확장을 멈출 의사가 없음을 보여줬다”고 평가했다.

1분기 매출 가이던스는 535억~565억 달러로 시장 예상치(512억 달러)를 크게 상회했다. 수전 리 최고재무경영자(CFO)는 “올 영업이익이 지난해 절대 금액을 상회할 것”이라며 수익성 방어에 대한 자신감을 보였다.

메타 주가는 시간 외 거래에서 7.62% 오르고 있다. 정규장에서는 전장 대비 0.63% 내린 668.73달러에 장을 마쳤다.

MS, 반도체 가격 상승에 마진 압박

이날 MS는 지난해 4분기 매출이 전년 동기 대비 17% 오른 812억7000만달러를 기록했다고 발표했다. EPS는 24% 증가한 4.14달러를 기록했다.

클라우드 서비스 애저(Azure) 매출은 전년 동기 대비 38% 성장했다. 시장 예상치를 부합했으나 직전 분기(40%) 대비 성장률은 소폭 둔화했다.

MS 주가는 시간 외 거래서 6.39% 내리고 있다. 반도체 가격 급등으로 인한 마진 우려가 부각된 영향으로 풀이된다.

에이미 후드 CFO는 “메모리 가격 상승이 윈도우(Windows)와 클라우드 매출 이익률에 부정적인 영향을 주고 있다”고 설명했다.

MS는 올해 연간 Capex를 전년 대비 66% 증가한 375억 달러로 제시했다. 메타가 실적을 통해 수익성을 입증해 시장이 CapEx 확대를 시장이 긍정적으로 받아들인 것과 달리 MS의 투자 확대는 부담 요인으로 작용한 것으로 풀이된다.